El exárbitro mexicano habló sobre el panorama general de los silbantes nacionales en la actualidad en exclusiva para RÉCORD

El arbitraje es uno de los elementos fundamentales en cualquier liga del mundo y el mexicano no es la excepción. Constantemente criticado y cuestionado, Gilberto Alcalá rescata a dos silbantes en exclusiva para RÉCORD: César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García.

Katia Itzel y César Ramos, lo mejor del futbol mexicano

Para Alcalá, el exárbitro internacional mexicano, Katia García y César Ramos son lo rescatable del futbol mexicano, pese a las críticas que ha atravesado la silbante mexicana.

"César Ramos es el único que se salva, y un par más. El error es condición humana, no condición arbitral. Todo aquel que se levanta a hacer una actividad en su vida está expuesto a tener errores. ¿Por qué quieren un arbitraje perfecto si los 22 jugadores en la cancha son imperfectos?", dijo Alcalá para RÉCORD.

César Arturo Ramos Palazuelos durante el Rayados vs Pachuca | IMAGO7

¿Qué dijo Gilberto Alcalá sobre Katia Itzel García?

Sobre la silbante mexicana, Alcalá la considera con las capacidades suficientes, pero considera que deben llevar su proceso poco a poco, por ello en duelos de exigencia ha cometido algunos errores.

"La profesión de árbitro es cuestión de capacidad, no de género. Las mujeres pueden ser árbitros y Katia Itzel lo ha demostrado; para mí, hoy es de las cinco mejores árbitros del país. Se equivoca porque es un ser humano normal, no porque sea mujer.

Katia Itzel durante el partido entre Juárez y Atlante de Jornada 13 | MEXSPORT

Sin embargo, en su designación para partidos complejos como un Cruz Azul contra Toluca, le faltó experiencia reciente tras haber dirigido la Final de Campeón de Campeones. A los árbitros hay que llevarlos paso a paso, con experiencia gradual, igual que a los copilotos o periodistas en la redacción. También destaco a asistentes extraordinarias como Karen Díaz en justas internacionales", agregó Alcalá.

Por último, Alcalá compartió su visión sobre la tecnología, especialmente con el VAR. Para él, el video arbitraje hace que los árbitros no se sientan del todo comprometidos, por lo que perjudica más de lo que realmente ayuda a los silbantes.

Gilberto Alcalá, en su etapa como silbante | MEXSPORT

"En el Mundial de 2022, yo era uno de los que decía que tenía que haber un asistente de video para el futbol, por jugadas como la mano de Thierry Henry contra Irlanda o la mano de Diego Maradona. Hoy el VAR genera más dudas que certezas, hay un verdadero desmadre a nivel mundial sobre cuándo interviene y cuándo no. Ni los exárbitros tenemos claro el criterio.