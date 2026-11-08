El momento sucedió después del Clásico Capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario

Momento chusco sucedió tras el encuentro entre los Pumas y el América, de la Jornada 16 del Apertura 2026, cuando un fan le pidió un autógrafo a César Arturo Ramos Palazuelos a las afueras del Estadio Olímpico Universitario; pero, en un jersey del conjunto Azulcrema.

El árbitro en un primer momento accedió con amabilidad; sin embargo, al percatarse del jersey simplemente dijo: "Perdóname de equipo no puedo firmar", al final accedió al saludo que le solicitaba el chico.

César Ramos se queda cerca de firmar camiseta del América | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo le fue a César Ramos en el Clásico Capitalino?

César Arturo Ramos tuvo un partido exigente en el Estadio Olímpico Universitario con varios momentos tensos: al minuto 36 tuvo la primera controversia, cuando el conjunto universitario parecía ponerse en ventaja 2-1.

Sin embargo, el festejo de los auriazules quedó frustrado después de que el VAR interviniera y el árbitro César Arturo Ramos anulara la anotación por un fuera de juego salvando el error de Malagón.

Dicha jugada fue revisada por el central en el monitor. Después de observar la acción, el silbante determinó que existía una posición adelantada previa de Nathan Silva, quien, aunque no tocó el balón, interfirió en el recorrido de Malagón.

El primero a favor del América por una patada sobre Henry que este último convirtió por gol al minuto 72. Tan solo siete minutos después de la acción. Pumas logró encontrar el partido nuevamente por una acción polémica sobre Duarte, generando otro conato de bronca entre los equipos; culminando con un gol desde los once pasos de Robert Morales que no perdonó.

César Arturo Ramos, árbitro del Clásico Capitalino | Imago7

América arremete contra arbitraje

En zona mixta tras el partido, Henry Martín y Kevin Álvarez coincidieron que el arbitraje no fue el mejor, en especial por jugadas claves contra las Águilas: "Realmente estamos cansados también, pero pues ya está. Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, pero pues ya está, ni modo, así es esto. El equipo lucha, hace lo que puede también y no dejamos de luchar, que eso es lo más importante y siempre vamos por más, pase lo que pase. Yo lo único que digo es, ¿para qué se supone que está el VAR?", dijo el delantero.