Concacaf designa a Katia Itzel García como árbitra central en un partido clave da la Liga de Naciones Concacaf

La silbante mexicana tendrá participación este viernes en el Play-in del torneo regional

La Fecha FIFA de noviembre, última del 2026, será clave para muchas selecciones en todo el mundo. En la Concacaf, por ejemplo, se jugará el Play-in de la edición 2026-27 de la Liga de Naciones, ronda en la cual tendrá participación la árbitra mexicana Katia Itzel García.

La silbante de 34 años estará a cargo de impartir justicia en el partido de ida entre El Salvador y Saint Martin. Se trata de un enfrentamiento clave para dos selecciones que buscan su lugar en la Fase Preliminar de la Copa Oro 2027.

Katia Itzel estará acompañada de sus compañeras Sandra Ramírez y Karen Díaz, quienes han estado con ella como abanderadas en varios hitos de su carrera. Mientras que el cuarto árbitro será Jesús Rafael López.

¿Cuántos partidos ha pitado Katia Itzel en la Liga de Naciones Concacaf?

Con esta designación, García Mendoza sigue sumando experiencia en competencias de selecciones varoniles mayores. En el caso de la Liga de Naciones Concacaf, será su sexto partido como árbitra central, primero en esta instancia.

Sandra Ramírez, Katia Itzel García y Karen Díaz en la Liga de Naciones Concacaf | MEXSPORT

Katia Itzel debutó en la Nations League el 14 de junio de 2022, en la Fase de Grupos de la Liga C. En esa ocasión se hizo cargo de las acciones en la victoria 2-0 de la Selección de Bonaire contra Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Tras ello, reapareció hasta septiembre 2024, en el triunfo 3-0 de Costa Rica contra Guadalupe en la Liga A, en la cual también pitó los Cuartos de Final. Katia García estuvo a cargo del partido entre Canadá y Surinam, con victoria 3-0 para el equipo de la Hoja de Maple en noviembre de ese año.

Katia Itzel en el partido de Canadá contra Estados Unidos en la Liga de Naciones de 2025 | MEXSPORT

Para marzo de 2025 hizo historia al formar parte del Final Four e impartir justicia en el juego por el tercer lugar, en el cual Canadá venció 2-1 a Estados Unidos. Su más reciente encuentro en la Liga de Naciones fue el pasado 3 de octubre de este año, en el empate sin goles entre Surinam y Guatemala.

¿Cuándo enfrenta El Salvador a Saint Martín?

El partido de ida de esta serie se disputará en el SKNFA Technical Center y está programado para este viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). En nuestro país, el partido podrá verse a través del canal oficial de YouTube de la Concacaf.