Concacaf revoluciona el formato de la Copa Oro para 2027 y confirma a su invitado

La competencia tendrá dos sectores de ocho selecciones y aumentará el número de partidos en la Fase de Grupos

La Copa Oro tendrá una nueva estructura a partir de su edición de 2027. Concacaf anunció modificaciones al formato de competencia, además de confirmar las fechas en las que se disputará el certamen, que contará con la participación de 16 selecciones, incluida Arabia Saudita como país invitado.

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¿Cuándo se jugará la Copa Oro 2027?

El principal cambio estará en la Fase de Grupos, pues dejarán de existir los cuatro sectores de cuatro equipos para dar paso a solamente dos grupos de ocho selecciones cada uno. Con esta modificación, la Confederación busca propiciar enfrentamientos entre los combinados mejor posicionados de la región desde las primeras jornadas.

A través de un video publicado en las redes del campeonato de CONCACAF, Ramses Sandoval, el actor Gulian Gil y el promotor internacional Fabrizio Romano contaron cómo será el nuevo formato y su sistema de competencia.

Trofeo de la Copa Oro | MEXSPORT

De acuerdo con el nuevo sistema, cada selección disputará cuatro encuentros durante la primera ronda. Para definir los enfrentamientos, los participantes serán distribuidos en cuatro rangos de clasificación y cada equipo se medirá ante un rival de cada uno de ellos.

Los primeros cuatro lugares de cada sector conseguirán su boleto a los Cuartos de Final, instancia en la que comenzará la eliminación directa. Esta etapa, junto con las Semifinales y la Final, conservará su estructura habitual.

La Selección Mexicana celebra su título en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

La próxima edición del torneo se celebrará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. La Fase de Grupos se desarrollará entre el 17 y el 30 de junio, mientras que los Cuartos de Final están programados para el 3 y 4 de julio.

Posteriormente, las Semifinales se disputarán el 7 y 8 de julio, mientras que el domingo 11 de julio se conocerá al nuevo campeón de la competencia. En total, el certamen contará con 39 partidos, de los cuales 32 corresponderán a la primera ronda, ocho más que en el formato anterior.

¿Cómo se clasificarán las selecciones a la Copa Oro?

El torneo contará con 16 participantes: 15 selecciones de Concacaf y Arabia Saudita como invitado. Ocho combinados obtendrán su clasificación a través de la Concacaf Nations League, mientras que los otros siete lugares se definirán mediante las Preliminares de la Copa Oro.

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, explicó que la modificación pretende generar partidos más atractivos desde el inicio de la competencia y aumentar la competitividad entre las selecciones participantes.