Monterrey ganó y se metió entre los primeros ocho de la clasificación

La victoria de Rayados por 0-1 ante Querétaro, en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, provocó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación y dejó prácticamente definida la pelea por los puestos de Liguilla, aunque todavía resta una jornada de temporada regular.

Con los tres puntos conseguidos en el Estadio La Corregidora, Monterrey llegó a 24 unidades y escaló hasta la séptima posición, superando a León, que se quedó con 23 puntos y ahora ocupa el octavo puesto. De esta manera, los dirigidos por Matías Almeyda dependen de sí mismos para cerrar dentro de los primeros ocho lugares.

¿Quién es el líder?

En la parte alta, Cruz Azul se mantiene como líder con 32 puntos, seguido por América y Guadalajara, ambos con 30 unidades. Toluca y Atlas comparten 27 puntos, aunque los Diablos Rojos aparecen en el cuarto lugar, mientras que Santos Laguna marcha sexto con 25.

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Por debajo de los Guerreros aparece Rayados con 24 unidades, mientras que León completa los primeros ocho lugares con 23 puntos. Así, la diferencia entre el séptimo y el octavo puesto es de apenas una unidad.

Con solamente una jornada por disputarse, todavía habrá movimientos en la clasificación. Monterrey buscará mantener su lugar entre los ocho mejores y llegar con mejores condiciones a la siguiente fase, mientras que León tendrá que defender su posición ante los equipos que todavía aspiran a meterse en la pelea.

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Los cruces, al momento