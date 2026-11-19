Ricardo Marín y Santiago Sandoval en la cima de la producción ofensiva de la Liga MX

La pareja del Rebaño está intratable este año | imago7

La dula de las Chivas se llevó los reflectores en el transcurso del 2026 al generar más goles

El Guadalajara tiene motivos para presumir el aporte de sus futbolistas mexicanos en el ataque. Ricardo Marín y Santiago Sandoval se posicionan entre los jugadores nacionales más productivos de la Liga MX en lo que va de 2026, con 11 goles producidos cada uno, sin tomar en cuenta las anotaciones conseguidas desde el punto penal.

De acuerdo con las estadísticas de Statiskicks, los dos elementos rojiblancos comparten el primer lugar de este departamento con Carlos Rodríguez, futbolista de Cruz Azul, quien también suma 11 participaciones directas en goles.

Ricardo Marín anota su sexto gol del torneo | Imago7

Sin embargo, hay un dato que resalta todavía más el rendimiento de los jugadores de Chivas: el tiempo que necesitaron para alcanzar esa cifra. Marín registra sus 11 goles producidos en 1,567 minutos, mientras que Sandoval lo consiguió en apenas 1,472. En contraste, Carlos Rodríguez requirió 3,072 minutos para igualar sus números.

Estos registros reflejan la importancia que han adquirido ambos futbolistas en el esquema ofensivo de Gabriel Milito, convirtiéndose en piezas capaces de marcar diferencias y contribuir directamente en la generación de goles.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

En el siguiente escalón de la clasificación aparecen Jordán Carrillo, Bryan González y Armando González, quienes contabilizan 10 goles producidos. Roberto Alvarado suma nueve, misma cantidad que registran Alí Ávila, Víctor Guzmán y Henry Martín.