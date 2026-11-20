La Máquina se enfrenta a uno de los equipos que podría volver a encontrar en la Fase Final del torneo

Cruz Azul tiene una oportunidad importante para mandar un mensaje antes de comenzar la Liguilla. El enfrentamiento ante Chivas no solamente representa la posibilidad de quedar como líder también será una prueba para medir el nivel de La Máquina frente a uno de los equipos que podría volver a encontrar en la Fase Final del torneo.

¿Qué dijo Huiqui previo al juego ante Chivas?

“Yo creo que sí (si lo ve como juego de Liguilla), porque también está clasificado. Como dije, es un equipo que nos enfrentaremos más adelante, no sabemos en qué momento, pero si todo va bien como lo esperamos, ellos también tienen un gran plantel que puede competirle a cualquiera. Para mí es un partido que nos prepara para Liguilla, que nos va a medir, será una gran prueba para nosotros”, explicó.

Joel Huiqui con Cruz Azul previo a un partido del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El estratega celeste también dejó claro que uno de los objetivos será extender la racha positiva de Cruz Azul frente a los equipos importantes y conservar esa imagen de un conjunto complicado de vencer.

“Sería increíble alargar esta racha de no perder, sería padre mantener esa hegemonía de ser un equipo complicado. Son tres puntos que nos darían muchísimo ante un rival que seguramente encontraremos en Liguilla”, señaló.

“Fue una temporada donde hicimos de todo, ganar los tres puntos nos daría el liderato, dando una muestra de que el equipo compite en cualquier torneo. Sería un aliciente para enfrentar la Liguilla”, agregó.

Cruz Azul celebra el gol de Montaño de penal ante Tigres | MEXSPORT

Huiqui asegura que se equipo se encuentra maduro

Finalmente, el técnico aseguró que encuentra a un equipo maduro y consciente de lo que está en juego.

“El equipo está muy maduro, está consciente de lo que se está jugando, intentará imponer ese ADN de juego. Es una gran oportunidad hoy, intentar recordarnos que tenemos un gran compromiso con la afición y una oportunidad para repetir el campeonato”, concluyó.