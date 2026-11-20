Detalles separan a Irene Ferreras de convertirse en estratega de Cruz Azul Femenil

Irene Ferreras está a detalles de convertirse en la nueva directora técnica de Cruz Azul Femenil para el próximo torneo. Lo que parecía una negociación encaminada a romperse por diferencias salariales terminó por destrabarse.

El fichaje de la española estuvo en riesgo debido a sus pretensiones salariales, un obstáculo que inicialmente frenó las conversaciones con La Máquina. Sin embargo, la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, María Fernanda Pons logró convencer a Víctor Velázquez y a la dirigencia de apostar por el proyecto de la estratega europea.

La propuesta de Pons fue respaldar las exigencias contractuales de Ferreras, incluida la garantía de un año de contrato. La directiva finalmente accedió a los términos económicos, por lo que la operación se encuentra en su etapa final y la española está cerca de asumir el banquillo celeste.

Irene Ferreras, entrenadora española, en un juego de Granada Femenil | AFP

¿Qué busca Cruz Azul?

La apuesta de Cruz Azul es darle continuidad y estabilidad a su proyecto femenil, con una entrenadora que tendrá respaldo desde la dirigencia y margen para desarrollar su trabajo, al menos durante su primer año al frente del equipo.

Jugadoras de Cruz Azul en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

María Fernanda Pons se mantendría en la dirección deportiva de Cruz Azul Femenil

Aunque en las últimas horas surgieron versiones que colocaban a María Fernanda Pons fuera de la dirección deportiva de Cruz Azul Femenil, su continuidad para el próximo torneo parece tomar fuerza.

La directiva habría respaldado su gestión, y las negociaciones para concretar la llegada de Irene Ferreras se convierten en una de las señales de su permanencia al frente del proyecto deportivo cementero. Pons no solo habría impulsado la contratación de la española, sino que también habría sido clave para convencer a la cúpula del club de aceptar una operación que estuvo cerca de caerse por motivos económicos.

Cruz Azul Femenil, previo al partido ante Gallos | IMAGO7