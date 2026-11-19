La Máquina quiere contratar a Tatiana Silveira como su DT

La pelea por Tatiana Silveira comienza a tomar fuerza en la Liga MX Femenil. Tigres no está solo en la carrera por la entrenadora brasileña, pues Cruz Azul también entró en la disputa y ya habría comenzado a negociar para intentar convencerla de llegar a la Máquina.

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Silveira, actual directora técnica de Colo Colo, se ha convertido en una de las entrenadoras más atractivas del mercado, respaldada por su exitoso paso por el conjunto chileno, con el que conquistó títulos y consolidó un proyecto ganador entre 2024 y 2026.

El interés de Cruz Azul cambia el escenario de la negociación, pues la institución celeste busca competir con Tigres por los servicios de la brasileña y no dejarle el camino libre a las Amazonas para concretar su llegada.

Tatiana Silveira en un entrenamiento con Colo Colo Femenil | X @ColoColoFem

Sin embargo, fichar a Tatiana no será una operación sencilla ni barata. Entre las condiciones que se manejan en las negociaciones está el pago de su cláusula de rescisión a Colo Colo, requisito para liberarla de su contrato, además de ofrecerle un salario elevado que corresponda a las pretensiones de la entrenadora.

La disputa, por tanto, no solamente pasa por el proyecto deportivo que puedan ofrecerle ambos clubes, sino por quién está dispuesto a asumir el costo de sacarla del futbol chileno y convertirla en su nueva apuesta para el banquillo.