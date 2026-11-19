Por segunda ocasión en su historia, la Máquina buscaría tener una entrenadora comandando el equipo

Tras el cese de Raúl “Potro” Gutiérrez, la directiva de Cruz Azul priorizará tener un estratega mujer en el banquillo de La Máquina Femenil, de cara al Clausura 2027, informaron fuentes a Récord.

Victor Velázquez, Presidente de Cruz Azul, respaldó la decisión de María Fernanda Pons, para elegir un perfil femenino en el banquillo celeste, que permita tener acceso permanente al vestidor y mantener una cercanía directa con las jugadoras en cualquier momento, situación que no ocurría con los procesos anteriores.

Cruz Azul Femenil, previo al partido ante Gallos | IMAGO7

El perfil más avanzado que tenía la directiva era el de Irene Ferreras quien además de dirigir a equipos como el Rayo Vallecano, el Valencia y el Granada, fue parte del cuerpo técnico del Real Madrid, sin embargo la negociación con la estratega española no procedió.

A pesar de la negociación fallida con Ferreras, la directiva celeste busca un perfil de alto nombre en el entorno del balompié femenil, que lleve a la Máquina a las instancias de liguilla para el próximo torneo.

Irene Ferreras, entrenadora española, en un juego de Granada Femenil | AFP

¿Cruz Azul ha tenido DT mujer?

La llegada de una entrenadora al banquillo de la Máquina femenil sería un cambio drástico en la historia de la institución. Desde 2017, sólo una estratega ha estado al mando del equipo y fue Cecilia Cabrera.