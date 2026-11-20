Mónaco se reforzará en otras posiciones; ¿Erik Lira aún entra en planes? Esto es lo que se sabe

El sueño europeo de Erik Lira tendrá que esperar. El Mónaco ya no tiene al mexicano entre sus prioridades de fichajes y las posibilidades de concretar su llegada a la Ligue 1 son prácticamente nulas, mientras que Atlas aparece como posible destino

​Las posibilidades para que Erik Lira pueda jugar en el Mónaco de Francia son, en este momento, prácticamente nulas. El jugador de La Máquina tendrá otro destino que probablemente no tenga que ver con el cuadro galo, pues RÉCORD está enterado de que la prioridad, por el momento, del equipo del Principado es reforzar otras posiciones.

​En el cierre del mercado de verano, el cruzazulino tenía todo acordado para fichar con el AS Mónaco de la Ligue 1 tras su destacada participación en la Copa del Mundo 2026, pero la transferencia se cayó de último minuto cuando el jugador ya iba camino al aeropuerto.

​En aquel momento, incluso, se dijo que probablemente en la siguiente ventana podría abrirse la posibilidad, pues el interés estaba intacto por el mexicano, quien acaba de declarar que perdió hasta su casa porque ya estaba todo listo para lograr su objetivo de jugar en Europa.

Un sueño que se cayó de último momento

​Debe recordarse que Cruz Azul y Mónaco ya tenían el acuerdo para la transferencia e incluso ya se habían realizado las pruebas médicas, pero el único obstáculo era la venta del delantero Folarin Balogun (quien negociaba su salida al Everton de la Premier League) para liberar una plaza de jugador extracomunitario y espacio salarial. Al no cerrarse la baja de Balogun antes de la hora límite de registros en Francia, el Mónaco se vio imposibilitado para inscribir a Lira y canceló el fichaje de último momento, justo cuando el futbolista viajaba rumbo al aeropuerto para tomar el vuelo.

​Desde el entorno francés, la realidad es que por el momento "no hay nada" en relación con una posible compra de Lira por parte del Mónaco, porque en la actualidad la prioridad del club es reforzarse en otras posiciones, lo cual minimiza las posibilidades de la operación, ya que Lira es extracomunitario y no hay una plaza abierta para el jugador mexicano, de quien se dice podría llegar a los Rojinegros del Atlas, equipo que busca sus servicios.