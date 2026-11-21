Bravos de Juárez le roba el triunfo al rojinegro 'a lo Atlas' en una noche de goles en la Frontera

Hernán Crespo y sus dirigidos no pudieron quedarse con el triunfo, pese a la reacción en el final del partido

En un encuentro lleno de emociones, goles y errores defensivos en jugadas a balón parado, Bravos de Juárez y Atlas protagonizaron un auténtico espectáculo que terminó con un empate 3-3, dejando escapar los rojinegros la victoria en los últimos instantes.

Hernán Crespo y sus dirigidos no pudieron quedarse con el triunfo, pese a la reacción en el final del partido, el cuadro fronterizo le quitó una victoria que pudo mantener al cuadro rojinegro en los primeros cuatro puestos de la clasificación de cara a la liguilla.

Atlas fue el encargado de abrir el marcador. Tras un tiro de esquina, Víctor Ríos apareció en el primer poste y, con un contundente remate de cabeza, mandó el balón al fondo de las redes para poner en ventaja a los rojinegros.

Víctor Ríos, jugador del Atlas, en festejo de gol | IMAGO7

Sin embargo, la alegría del conjunto tapatío duró poco. Bravos de Juárez respondió con la misma fórmula y, en un cobro de esquina, Óscar Estupiñán se elevó para conectar un cabezazo que terminó en gol, igualando el marcador y devolviendo la esperanza a los fronterizos.

Juárez continuó buscando la ventaja y llegó a encontrarla por conducto de Gilberto Sepúlveda, quien celebró el tanto que parecía poner a su equipo por delante. No obstante, la anotación fue anulada luego de que se señalara que el balón había salido de la línea durante el cobro, dejando el marcador sin modificaciones.

El conjunto fronterizo no dejó de insistir y logró volver a golpear. En un tiro libre, Luca Martínez Dupuy apareció por arriba y conectó un cabezazo cruzado que venció a Camilo Vargas, poniendo el 2-1 para los locales. Atlas parecía quedarse sin respuestas ante el empuje de Bravos.

Óscar Estupiñán, jugador de Bravos, en festejo de gol ante Atlas | IMAGO7

Pero los rojinegros no bajaron los brazos. Jurado se convirtió en protagonista al realizar una espectacular atajada que evitó el empate y mantuvo momentáneamente la ventaja de su equipo.

La insistencia del Atlas finalmente rindió frutos. En otro tiro de esquina, Sánchez Purata apareció en el segundo poste y, con un remate de cabeza, consiguió el 2-2, devolviendo la emoción al encuentro y encendiendo la esperanza rojinegra de conseguir la victoria en los minutos finales.

Juan Sánchez Purata, jugador del Atlas, en festejo ante Juárez | IMAGO7

El cierre comenzó a tomar tintes dramáticos. Jurado volvió a demostrar su calidad bajo los tres postes al realizar una extraordinaria intervención para impedir el gol de José Martín, manteniendo a Bravos con vida en un partido que se disputaba sin tregua.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Elías Montiel apareció para cambiar el rumbo del encuentro. Con un potente disparo, venció a Jurado y marcó el 2-3, desatando la euforia rojinegra y colocando al Atlas a las puertas de una valiosa victoria como visitante.