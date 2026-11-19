¿Echa atrás el proyecto? Alcalde de Zapopan pone estas condiciones para la construcción del nuevo estadio de Atlas

Juan José Frangie destacó la importancia de garantizar una solución para el tránsito vehicular

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie reconoció que la zona donde se proyecta construir el recinto que albergará a Atlas ya presenta complicaciones vehiculares cuando coinciden eventos, por lo que será necesario diseñar una estrategia de infraestructura que evite mayores afectaciones.

El complejo contempla un estadio, un centro comercial y espacios para conciertos y espectáculos. Aunque Frangie considera que se trata de un proyecto atractivo para el municipio, advirtió que su desarrollo deberá contemplar soluciones para el tránsito, los estacionamientos y los accesos.

La preocupación no es menor, pues en los alrededores ya se encuentran recintos como el Estadio de los Charros, el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y la Biblioteca Juan José Arreola, espacios que generan una importante concentración de visitantes y vehículos.

“Es una zona compleja donde tenemos al Estadio de los Charros, tenemos al Auditorio Telmex, tenemos al Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Biblioteca Juan José Arreola, tenemos un lugar que el día que hay un solo evento, con uno solo empieza a colapsarse la zona”, señaló.

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Ante este panorama, uno de los principales puntos que deberán definirse será la cantidad de estacionamientos que tendrá el nuevo inmueble, así como las rutas y vialidades que permitirán el ingreso y salida de los asistentes.

El presidente municipal aseguró que ya existe acercamiento con los responsables del proyecto, pero aclaró que las obras de infraestructura que se requieran para garantizar su viabilidad deberán ser financiadas por los inversionistas, sin comprometer recursos del Ayuntamiento ni del Gobierno de Jalisco.

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“Lo que más nos interesa de este proyecto es que sí se haga en Zapopan, que se haga, pero necesitamos ver cuánto es lo que le van a poner y qué infraestructura va a tener que nos permita que el día que haya un partido, pues no haya ningún problema”, puntualizó.

Incluso, el alcalde reconoció que todavía no se conocen las soluciones que plantearán los desarrolladores para atender las necesidades de movilidad, por lo que no descartó que puedan requerirse obras de gran magnitud para mejorar la conectividad del sector.

El nuevo estadio del Atlas avanza como una de las apuestas más importantes para Zapopan, pero su construcción también abre interrogantes sobre la capacidad de la zona para recibir a miles de aficionados y visitantes sin comprometer la movilidad de quienes diariamente transitan por sus alrededores.