César Daniel de la Cruz Ortega es señalado por su presunta participación en el secuestro del periodista Jaime Barrera./

Un operativo de la Marina en Jalisco terminó con tres detenidos y tres presuntos delincuentes abatidos. Entre los capturados está un hombre relacionado con el secuestro del periodista Jaime Barrera

César Daniel de la Cruz Ortega, alias 'El Topo', señalado por su presunta participación en el secuestro del periodista Jaime Barrera, fue detenido este miércoles 18 de noviembre de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, que terminó en un enfrentamiento armado y dejó tres presuntos integrantes del crimen organizado muertos.

La movilización ocurrió poco antes de las 6:00 de la mañana, en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron atacados a balazos. Los uniformados respondieron a la agresión y lograron capturar a tres personas, entre ellas al presunto jefe criminal.

¿Quién es 'El Topo' y qué relación tiene con el secuestro de Jaime Barrera?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco por su probable participación en dos secuestros, uno de ellos cometido contra el periodista Jaime Barrera, quien fue privado de su libertad el 11 de marzo de 2024 y localizado con vida dos días después. El segundo caso está relacionado con un empresario inmobiliario.

Las autoridades identifican a 'El Topo' como uno de los presuntos dirigentes de Los Deltas, célula armada vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con las investigaciones, estaría involucrado en el traslado de drogas y armas, además de posibles actividades de extorsión, lavado de dinero y secuestro.

Elementos de la Marina participaron en el enfrentamiento armado registrado en Zapopan, Jalisco./ Captura de pantalla

Durante el enfrentamiento, tres presuntos integrantes de Los Deltas fueron abatidos, luego de que, según el reporte preliminar de las autoridades, dispararan contra los agentes federales. El operativo también permitió detener a otros dos hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Investigación contra Los Deltas comenzó en abril de 2026

La captura fue resultado de una investigación iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que permitió identificar tres inmuebles en Zapopan utilizados presuntamente como casas de seguridad por integrantes de la organización criminal.

Como parte de estas investigaciones, los días 25 y 26 de julio las autoridades realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde detuvieron a seis personas y aseguraron tres propiedades, cinco vehículos, armas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares. Los trabajos de seguimiento continuaron hasta concretar la captura de 'El Topo' este 18