La quema de automóviles y la colocación de ponchallantas provocaron bloqueos en Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera; investigan el origen de los ataques

La mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026, habitantes del norte de Veracruz reportaron una serie de ataques contra vehículos que terminaron incendiados en diferentes carreteras y accesos a Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera. Los hechos provocaron cierres viales, preocupación entre automovilistas y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, individuos hasta ahora no identificados habrían utilizado artefactos ponchallantas para detener automóviles y posteriormente obligar a sus conductores a descender. Varias unidades fueron incendiadas, mientras los responsables escaparon antes de la llegada de las autoridades.

¿Dónde ocurrieron los bloqueos y quemas de vehículos en Veracruz?

Entre los lugares afectados destacan los puentes Cazones 1 y Cazones 2, utilizados para ingresar a Poza Rica, así como la carretera que conecta con Papantla. En el sector de La Florida se reportó un taxi incendiado, mientras que otro automóvil fue localizado en llamas cerca del Rancho el Rodeo, sobre la ruta hacia Cazones.

Las afectaciones también alcanzaron la zona conocida como Tres Flechas, sobre la carretera Poza Rica-Papantla, donde se concentraron varios reportes de incidentes. Asimismo, hubo alertas por vehículos incendiados y obstáculos en vialidades de Tihuatlán y otros puntos que comunican con municipios vecinos.

Vehículos incendiados fueron reportados en distintos accesos a Poza Rica durante la mañana del 18 de noviembre./ X: @adnnoticiasmx

Para atender la emergencia, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a sofocar los incendios, mientras personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, la Guardia Nacional y fuerzas militares desplegaron recorridos para resguardar los accesos y facilitar el restablecimiento de la circulación.

Investigan posible relación con operativo contra grupo criminal

Aunque circularon versiones sobre una posible detención de integrantes del crimen organizado, incluido un supuesto líder delincuencial, ninguna autoridad ha confirmado que los bloqueos sean consecuencia de un operativo federal. Tampoco se ha identificado oficialmente a los responsables de los ataques.