VIDEO: Mujer participa en competencia de comida y muere durante el desafío

Katia Araujo Correa se encontraba jugando piedra, papel o tijera con otros participantes, cuando comenzó a presentar dificultades mientras ingería alimentos en una dinámica grabada

Una competencia de comida terminó en tragedia en San Cristóbal, República Dominicana, luego de que Katia Araujo Correa falleciera mientras participaba en un desafío que consistía en consumir alimentos a gran velocidad. La actividad quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

La joven participaba junto con otras personas en una dinámica que combinaba el juego de piedra, papel o tijera con una prueba de ingesta de comida. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de diversión cambió cuando Katia presentó dificultades para respirar y sus acompañantes intentaron auxiliarla.

La joven participaba en una dinámica que combinaba comida y piedra, papel o tijera./capturadepantalla

¿Cómo ocurrió el accidente durante la competencia de comida?

La dinámica consistía en reunir a tres participantes frente a una mesa con alimentos para jugar piedra, papel o tijera. Quien ganaba tenía la oportunidad de comer mientras los otros dos corrían hasta un punto determinado y regresaban para comenzar otra ronda.

El objetivo era aprovechar el tiempo que tardaban los demás en volver para consumir la mayor cantidad posible de comida. Durante una de las rondas, Katia comenzó a mostrar señales de atragantamiento y tuvo dificultades para hablar con normalidad, de acuerdo con los reportes de medios dominicanos.

VIDEO muestra los momentos de angustia durante el desafío

En la grabación difundida en redes sociales se observa cómo las personas que acompañaban a Katia pasan de las risas a la preocupación al notar que algo no estaba bien. Algunos intentaron ayudarla y le pidieron que expulsara el alimento, mientras ella continuaba mostrando dificultades.