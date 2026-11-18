Karol G regresó al escenario del Estadio GNP Seguros para cumplir con su último concierto en la CDMX./Especial

La Bichota regresó al escenario del Estadio GNP Seguros y ofreció una disculpa a sus seguidores. La cantante explicó que se enfermó por las condiciones climáticas y que necesitó tiempo para recuperarse

Después de posponer su tercer concierto en la Ciudad de México, Karol G finalmente regresó al escenario este martes 17 de noviembre para cerrar su paso por el país con su gira Viajando por el Mundo: Tropitour. Antes de comenzar el espectáculo, la colombiana se tomó unos minutos para dirigirse a sus seguidores y explicar por qué no pudo presentarse en la fecha original.

Frente a miles de asistentes en el Estadio GNP Seguros, la intérprete agradeció el cariño de sus fanáticos y ofreció disculpas a quienes ya no pudieron acudir debido al cambio de fecha. Además, reconoció que su cuerpo le pidió detenerse después de presentar problemas de salud: “Por alguna razón, ese día mi cuerpo dijo: ‘no puedo más, no puedo más’”, expresó.

“Mi cuerpo dijo: no puedo más”, expresó La Bichota al recordar por qué tuvo que reprogramar su concierto./@soxaky

¿Qué le pasó a Karol G y por qué canceló su concierto en CDMX?

La cantante explicó que las condiciones climáticas de México habían afectado su salud y que contrajo un resfriado común, por lo que necesitaba tiempo para recuperarse. Aunque inicialmente los organizadores OCESA y ENSŌ únicamente informaron que la reprogramación se debía a motivos de salud, durante el concierto la propia artista compartió más detalles sobre lo ocurrido.

Karol G también reconoció que todavía tenía un poco de tos durante su regreso al escenario, pero aseguró que estaba lista para compartir la noche con sus seguidores. La decisión de posponer la presentación del domingo 15 de noviembre permitió que tuviera tiempo para recuperarse antes de cumplir con su compromiso en la capital.

Karol G pide disculpas a sus fans y arranca su último concierto con ‘Latina Forever’

Antes de iniciar el espectáculo, la colombiana agradeció a quienes acudieron a la nueva fecha y también se disculpó con las personas que no pudieron reorganizar sus planes para asistir. “Gracias por estar aquí, mostrarme su apoyo y mostrarme su amor”, expresó frente al público.

Después de su mensaje, la intérprete dio inicio al concierto con “Latina Forever”, tema con el que volvió a encontrarse con sus fanáticos mexicanos. La presentación marcó el cierre de su paso por la Ciudad de México, luego de tres noches en las que también sorprendió con invitadas especiales como Thalía y Belinda en sus fechas anteriores.