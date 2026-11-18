¡Alerta por medicamentos! Retiran estas pastillas para la hipertensión por posibles riesgos a la salud

La medida afecta dos lotes específicos que no cumplieron con las pruebas de disolución / Magnific

La autoridad sanitaria de Estados Unidos reporta el retiro de 3 mil 744 frascos de un medicamento utilizado para tratar la hipertensión

Las personas que utilizan medicamentos para controlar la presión arterial alta deben prestar atención a una alerta sanitaria emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), luego de que se informara el retiro de 3 mil 744 frascos de tabletas para tratar la hipertensión debido a problemas detectados durante las pruebas de calidad del producto.

El retiro comenzó el 7 de octubre de 2026, cuando la farmacéutica Macleods Pharma USA, con sede en Nueva Jersey, inició el procedimiento relacionado con determinados lotes de un tratamiento que combina tres sustancias utilizadas para controlar la presión arterial. Posteriormente, el 26 de octubre, la FDA clasificó la medida como un retiro de Clase II, una categoría que contempla la posibilidad de efectos adversos temporales o médicamente reversibles.

La FDA reportó el retiro de 3 mil 744 frascos de pastillas para tratar la hipertensión / Magnific

De acuerdo con la información difundida, las tabletas afectadas no cumplieron con las pruebas de disolución, lo que significa que podrían no liberar sus ingredientes activos de la manera prevista. Esta situación genera preocupación porque una liberación inadecuada del medicamento puede afectar su eficacia y dificultar el control de la hipertensión en los pacientes que dependen del tratamiento.

¿Qué pastillas para la presión alta fueron retiradas por la FDA?

El retiro sanitario afecta a un medicamento que contiene una combinación de olmesartán medoxomilo, amlodipino e hidroclorotiazida, tres principios activos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial.

La presentación involucrada contiene 40 miligramos de olmesartán medoxomilo, 10 miligramos de amlodipino y 12.5 miligramos de hidroclorotiazida, una combinación que permite actuar sobre diferentes mecanismos relacionados con la regulación de la presión sanguínea.

El olmesartán medoxomilo ayuda a relajar los vasos sanguíneos mediante el bloqueo de la acción de una sustancia que provoca su estrechamiento, mientras que el amlodipino favorece la relajación de las arterias. Por su parte, la hidroclorotiazida es un diurético que contribuye a eliminar parte del exceso de agua y sal del organismo.

La combinación de estos componentes se utiliza en pacientes que requieren más de una sustancia para mantener su presión arterial dentro de los niveles indicados por su médico.

Dos lotes de medicamentos para la presión arterial fueron retirados por fallas de calidad / Magnific

¿Cuáles son los lotes de pastillas para la hipertensión que fueron retirados?

La información de la FDA identifica dos lotes específicos del medicamento fabricado o distribuido por Macleods Pharma USA que deben ser revisados por los pacientes y profesionales de la salud.

Los productos involucrados son: Lote 12251163A: frascos con 30 tabletas, identificados con el código NDC 33342-246-07 .

Lote 12251163B: frascos con 90 tabletas, identificados con el código NDC 33342-246-10.

Ambas presentaciones tienen como fecha de caducidad el 31 de mayo de 2027, por lo que las personas que utilizan esta combinación de medicamentos deben comprobar que el número de lote, la concentración y la presentación coincidan con los datos de la alerta.

En total, el retiro comprende 3 mil 528 frascos de 30 tabletas y 216 frascos de 90 tabletas, lo que representa 3 mil 744 envases distribuidos en Estados Unidos. Es importante aclarar que el número de frascos retirados no equivale al número de pacientes afectados, ya que cada envase contiene diferentes cantidades de tabletas y no se ha informado cuántas personas adquirieron los productos involucrados.

Las tabletas afectadas contienen olmesartán, amlodipino e hidroclorotiazida / Magnific

¿Qué riesgos tienen las pastillas retiradas por la FDA?

La FDA clasificó el retiro como Clase II, lo que significa que el uso de los productos afectados podría ocasionar consecuencias adversas para la salud que generalmente serían temporales o reversibles mediante tratamiento médico.

Esta clasificación también contempla situaciones en las que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota, por lo que no debe confundirse con el nivel más alto de riesgo utilizado por la autoridad sanitaria estadounidense.

En este caso, la principal preocupación está relacionada con la posibilidad de que el medicamento no controle la presión arterial con la eficacia prevista, debido a las fallas detectadas en las pruebas de disolución.

La hipertensión es una enfermedad que requiere seguimiento médico, ya que mantener niveles elevados de presión arterial durante periodos prolongados puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.