Trabajadores del IPN protestaron frente a la SEP: ¿qué exigen y por qué no les han pagado?

Jubilados del Instituto Politécnico Nacional denunciaron retrasos en el pago de gratificaciones por jubilación desde 2024

Un grupo de trabajadores jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre avenida Universidad, en la Ciudad de México, para exigir el pago de prestaciones económicas que, según denunciaron, permanecen pendientes desde 2024. Los inconformes señalaron que, a pesar de las protestas realizadas anteriormente, todavía no reciben una respuesta definitiva que garantice la entrega de los recursos correspondientes a sus años de servicio.

La movilización reunió a exdocentes, trabajadores retirados y familiares de empleados fallecidos, quienes reclamaron que las autoridades educativas cumplan con los compromisos relacionados con la gratificación por jubilación y las prestaciones por defunción. Los manifestantes explicaron que los retrasos han afectado a personas que dedicaron varias décadas de su vida laboral a la institución y que ahora buscan recibir los beneficios económicos establecidos en sus condiciones de trabajo.

Durante la protesta, los participantes solicitaron que los pagos se realicen “en tiempo y forma”, pues aseguraron que algunos de los adeudos se mantienen desde hace aproximadamente dos años. Además, expresaron preocupación por la falta de certeza sobre los recursos que se necesitan para cubrir las prestaciones, especialmente porque anteriormente se les había informado que podrían recibir el dinero durante diciembre de 2026.

Jubilados del IPN protestaron frente a la SEP para exigir el pago de prestaciones pendientes / Especial

¿Por qué protestaron los maestros jubilados del IPN frente a la SEP?

La manifestación frente a la Secretaría de Educación Pública tuvo como principal objetivo exigir el cumplimiento de prestaciones laborales que, de acuerdo con los trabajadores jubilados, están reconocidas en sus contratos y deben ser cubiertas por la institución.

Los inconformes explicaron que uno de los principales problemas es el retraso en la entrega de la gratificación por jubilación, un incentivo económico que corresponde a los trabajadores cuando concluyen su trayectoria laboral después de prestar sus servicios al Instituto Politécnico Nacional.

Según los testimonios de los manifestantes, esta prestación no se ha pagado a determinados extrabajadores desde 2024, lo que ha provocado inconformidad entre quienes esperaban recibir el dinero al momento de retirarse.

Los jubilados también cuestionaron la falta de información sobre los mecanismos que se utilizarán para cubrir los adeudos, pues consideran necesario contar con una fecha clara de pago y garantías de que los compromisos serán cumplidos.

Los extrabajadores denunciaron retrasos en la entrega de gratificaciones por jubilación desde 2024 / Especial

¿Cuánto dinero reclaman los jubilados del Instituto Politécnico Nacional?

Una de las principales exigencias de los manifestantes está relacionada con la gratificación por jubilación, una prestación que, de acuerdo con su explicación, se calcula tomando en cuenta el salario del trabajador y los años de servicio acumulados dentro de la institución.

Los inconformes señalaron que a las mujeres les corresponden 21 días de salario por cada año trabajado, mientras que para los hombres la prestación equivale a 18 días de salario por año de servicio, conforme a las condiciones laborales que describieron durante la protesta.

Esto significa que el monto que reclama cada persona puede variar dependiendo de su trayectoria dentro del IPN y del salario que tenía al momento de jubilarse.

Por ejemplo, en el caso de una trabajadora que haya prestado sus servicios durante varias décadas, el cálculo de esta prestación podría representar una cantidad considerable de dinero, debido a que se toma en cuenta el total de años laborados.

La manifestación reunió a docentes retirados y familiares de trabajadores fallecidos / Especial

Jubilados del IPN dudan que reciban sus pagos en diciembre de 2026

Durante la movilización, una profesora jubilada del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 7, “Cuauhtémoc”, quien aseguró haber trabajado durante 42 años en la institución, expresó su preocupación por la posibilidad de que los pagos pendientes no sean cubiertos en diciembre, como se les había informado anteriormente.

La extrabajadora explicó que los jubilados habían alcanzado un acuerdo para recibir la prestación durante el último mes de 2026. Sin embargo, señaló que hasta ahora no cuentan con información suficiente sobre las gestiones presupuestales necesarias para cumplir con ese compromiso.

“No hay dinero en el Politécnico y la institución no ha solicitado más recursos para que nos puedan pagar”, sostuvo la docente.

La declaración refleja la incertidumbre que enfrentan los trabajadores retirados, quienes consideran que la falta de información sobre el presupuesto podría traducirse en nuevos retrasos.

Familiares de trabajadores fallecidos también exigen prestaciones por defunción

La protesta no estuvo integrada únicamente por trabajadores jubilados, ya que familiares de empleados fallecidos del IPN también acudieron para denunciar retrasos en la entrega de prestaciones por defunción.

Entre los participantes se encontraba el hijo de un trabajador que, según relató, falleció hace dos años cuando todavía se desempeñaba como docente activo en la Escuela Superior de Economía, ubicada en la zona del Casco de Santo Tomás.

El familiar aseguró que, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de su padre, todavía no ha recibido los pagos que considera correspondientes, situación que lo llevó a sumarse a la movilización para solicitar una respuesta de las autoridades.

Su caso se agregó a las inconformidades de otros beneficiarios que reclaman el cumplimiento de las obligaciones económicas relacionadas con trabajadores fallecidos. Los manifestantes señalaron que estas prestaciones representan recursos que deberían entregarse a las personas beneficiarias conforme a las condiciones aplicables a cada caso.

¿Qué otras protestas han realizado los jubilados del IPN en CDMX?

La movilización frente a la SEP no fue la primera acción realizada por los trabajadores retirados del Instituto Politécnico Nacional para exigir el pago de sus prestaciones. El pasado 5 de noviembre de 2026, un grupo de jubilados también realizó bloqueos en diferentes vialidades de la Ciudad de México, como parte de las medidas de presión para solicitar atención a sus demandas.

Entre los puntos afectados se encontraron avenida Instituto Politécnico Nacional, en su cruce con avenida Montevideo, así como Eje Central y Circuito Interior, a la altura de la zona del Casco de Santo Tomás.

Estas protestas provocaron complicaciones para la circulación vehicular y evidenciaron el descontento de los extrabajadores ante los retrasos que aseguran enfrentar desde hace varios meses.

Pese a las movilizaciones, los jubilados señalaron que sus principales exigencias continúan sin resolverse, motivo por el cual decidieron trasladar nuevamente sus reclamos a las autoridades educativas.