La mañana de este martes 17 de noviembre, la circulación en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, registró complicaciones debido a un bloqueo sobre avenida Vasco de Quiroga. La movilización fue encabezada por familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.
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Los manifestantes acudieron a esta zona de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades penitenciarias. Entre sus principales reclamos señalaron presuntos abusos al interior del centro, posibles actos de tortura y falta de medicamentos y servicios médicos para las personas recluidas.
¿Quiénes bloquearon Santa Fe y qué exigen?
La protesta fue organizada por familiares de internos del penal federal número 4 de Nayarit. Los inconformes buscan que las autoridades revisen las condiciones en las que permanecen sus seres queridos y atiendan las denuncias relacionadas con el trato que reciben dentro del centro penitenciario.
Entre sus exigencias se encuentran investigar los presuntos abusos atribuidos al director del penal, garantizar el acceso a medicamentos y mejorar la atención médica. Durante la movilización, los participantes mostraron mantas y cartulinas con mensajes como “¡Respeto a los Derechos de Salud!” y “Medicamentos ya”.
¿Qué calles fueron afectadas y cuáles son las rutas alternas?
Una de las vialidades con mayores afectaciones fue avenida Vasco de Quiroga, particularmente en sus cruces con avenida Tamaulipas, Juan Salvador Agraz y Javier Barros Sierra. La concentración también complicó los desplazamientos hacia el corredor corporativo de Santa Fe y las conexiones con la carretera México-Toluca.
Como alternativas para evitar la zona, los reportes viales recomendaron considerar la carretera México-Toluca y avenida Carlos Lazo. También se pueden valorar avenida Santa Fe y Prolongación Paseo de la Reforma, de acuerdo con el destino y las condiciones de circulación.
Es importante tomar en cuenta que los cierres cambiaron durante la mañana. Reportes posteriores indicaron que se restableció la circulación en Vasco de Quiroga y avenida Tamaulipas, mientras algunos manifestantes comenzaron a avanzar hacia Prolongación Paseo de la Reforma. Por ello, antes de salir conviene consultar las actualizaciones del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.