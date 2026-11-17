¿Por qué está bloqueado Santa Fe HOY 17 de noviembre? Estas son las vialidades afectadas

Un grupo de familiares de internos se manifestó en Santa Fe para exigir la intervención de las autoridades penitenciarias./Especial

Familiares de internos de un penal federal de Nayarit realizaron una protesta en la zona poniente de la CDMX para denunciar presuntos abusos y exigir medicamentos y atención médica

La mañana de este martes 17 de noviembre, la circulación en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, registró complicaciones debido a un bloqueo sobre avenida Vasco de Quiroga. La movilización fue encabezada por familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

Los manifestantes acudieron a esta zona de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades penitenciarias. Entre sus principales reclamos señalaron presuntos abusos al interior del centro, posibles actos de tortura y falta de medicamentos y servicios médicos para las personas recluidas.

¿Quiénes bloquearon Santa Fe y qué exigen?

La protesta fue organizada por familiares de internos del penal federal número 4 de Nayarit. Los inconformes buscan que las autoridades revisen las condiciones en las que permanecen sus seres queridos y atiendan las denuncias relacionadas con el trato que reciben dentro del centro penitenciario.

Entre sus exigencias se encuentran investigar los presuntos abusos atribuidos al director del penal, garantizar el acceso a medicamentos y mejorar la atención médica. Durante la movilización, los participantes mostraron mantas y cartulinas con mensajes como “¡Respeto a los Derechos de Salud!” y “Medicamentos ya”.

El bloqueo sobre avenida Vasco de Quiroga provocó complicaciones viales durante la mañana de este martes./Especial

¿Qué calles fueron afectadas y cuáles son las rutas alternas?

Una de las vialidades con mayores afectaciones fue avenida Vasco de Quiroga, particularmente en sus cruces con avenida Tamaulipas, Juan Salvador Agraz y Javier Barros Sierra. La concentración también complicó los desplazamientos hacia el corredor corporativo de Santa Fe y las conexiones con la carretera México-Toluca.

Como alternativas para evitar la zona, los reportes viales recomendaron considerar la carretera México-Toluca y avenida Carlos Lazo. También se pueden valorar avenida Santa Fe y Prolongación Paseo de la Reforma, de acuerdo con el destino y las condiciones de circulación.