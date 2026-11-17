Claudia Sheinbaum solicitó al presidente de China un nuevo ejemplar de panda gigante para el Zoológico de Chapultepec. / @claudia_shein

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo la solicitud a Xi Jinping durante su visita a China. Actualmente, México alberga a Xin Xin, una panda gigante de 36 años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al gobierno de China un nuevo ejemplar de panda gigante para el Zoológico de Chapultepec, durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo Xi Jinping este martes 17 de noviembre.

La petición se realizó en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre México y China.

Al término del encuentro, Sheinbaum explicó que uno de los temas abordados fue el turismo y que aprovechó la reunión para plantear la posibilidad de que un nuevo panda llegue a la Ciudad de México.

"El próximo año se celebran 55 años de la relación México-China y es un momento muy importante. Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación", comentó la mandataria.

Hasta el momento, no se ha informado si el gobierno chino aceptó la solicitud ni cuándo podría concretarse la llegada de un nuevo ejemplar.

¿Cuántos pandas hay actualmente en el Zoológico de Chapultepec?

Actualmente, México alberga a Xin Xin, una panda gigante de 36 años, quien vive en el Zoológico de Chapultepec y es considerada el único ejemplar de su especie fuera de China que no pertenece al gobierno de Pekín.

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 y es descendiente de Ying Ying y Pe Pe, la pareja de pandas que China entregó a México en 1975 como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Su historia es particular porque, a diferencia de los ejemplares que actualmente se encuentran en zoológicos de otros países, Xin Xin no está sujeta al esquema de préstamo que maneja el gobierno chino.

Xin Xin es la última panda gigante que vive en México y tiene 36 años. / Sedema

¿China regala o presta los pandas gigantes?

La solicitud de Sheinbaum también pone sobre la mesa la llamada diplomacia del panda, una estrategia que China ha utilizado durante décadas para fortalecer sus relaciones con otros países.

Aunque anteriormente el gobierno chino entregaba pandas como obsequios diplomáticos, desde 1984 modificó su política y comenzó a prestar ejemplares por periodos determinados.

Bajo este esquema, los zoológicos extranjeros reciben a los animales mediante acuerdos de cooperación y pagos que contribuyen a financiar programas de conservación de pandas en estado silvestre.

Por ello, si China acepta la petición mexicana, la llegada de un nuevo ejemplar tendría que negociarse bajo las condiciones que actualmente establece el país asiático.