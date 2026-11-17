Martín Borrego es inhabilitado por su boda en el MUNAL: ¿cuál fue su sanción?

Martín Borrego fue inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos tras la polémica por su boda en el MUNAL./Redes sociales

La Secretaría Anticorrupción concluyó que el exfuncionario aprovechó su cargo en la Cancillería para conseguir el permiso del museo

Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de Alicia Bárcena en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos, luego de que el Gobierno determinara que utilizó su posición como funcionario para conseguir las instalaciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) y celebrar ahí su boda.

La sanción fue anunciada el lunes 16 de noviembre de 2026 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. De acuerdo con la dependencia, Borrego solicitó en 2024 el Salón de Recepciones del recinto bajo el argumento de organizar un acto diplomático, aunque el espacio terminó utilizándose para una celebración personal.

El evento correspondió a la boda del exfuncionario con Ionut Marian Vâlcu, diplomático y jefe de misión adjunto de la Embajada de Rumania en México. La recepción se realizó el 4 de octubre de 2024 y reunió aproximadamente a 70 invitados, entre ellos la entonces canciller Alicia Bárcena.

El exfuncionario utilizó el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte para celebrar su matrimonio en octubre de 2024./redes sociales

¿Por qué sancionaron a Martín Borrego por celebrar su boda en el MUNAL?

La Secretaría Anticorrupción determinó que Borrego aprovechó su cargo en la Cancillería para gestionar el permiso de un espacio público destinado a actividades oficiales, pero lo utilizó para un festejo privado. La irregularidad señalada por la dependencia se relaciona con el uso de su posición institucional para obtener la autorización.

El caso se hizo público el 8 de diciembre de 2024, cuando el periodista Claudio Ochoa Huerta reveló que el Salón de Recepciones del MUNAL había sido utilizado para una celebración presentada inicialmente como un acto por el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

Tras conocerse que en realidad se trataba de la recepción matrimonial de Borrego y Vâlcu, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que su Órgano Interno de Control investigaría el uso de las instalaciones del museo. La polémica también llegó a la Presidencia. Claudia Sheinbaum pidió aclarar lo ocurrido y señaló que los espacios públicos no debían destinarse a fiestas o celebraciones particulares. La mandataria distinguió entre los actos protocolarios de las instituciones y los eventos de carácter personal.

¿Qué otras sanciones anunció la Secretaría Anticorrupción?

La inhabilitación de Martín Borrego forma parte de un informe más amplio presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que contempla medidas contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa por distintas irregularidades.

Las sanciones incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas. En conjunto, las sanciones económicas reportadas por la dependencia ascienden a 175 millones de pesos.

Entre los casos mencionados se encuentra el de un exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inhabilitado por 10 años y sancionado con 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro demandas laborales. También se reportó la sanción a una extrabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien deberá pagar 854 mil pesos por continuar recibiendo apoyo de gasolina correspondiente a un vehículo que ya había vendido.