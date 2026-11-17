Videos difundidos en redes sociales muestran a la influencer en presunto estado inconveniente durante la primera fiesta del reality

La primera fiesta de la segunda temporada de La Mansión VIP terminó entre críticas y rumores de expulsión, luego de que Paola Suárez protagonizara varios momentos de tensión. Videos compartidos en redes sociales muestran a la influencer con dificultades para mantenerse en pie, mientras usuarios señalaron que habría tenido un comportamiento agresivo durante la celebración.

En uno de los clips, la creadora de contenido aparece cayéndose de una silla y necesita ayuda para levantarse. Incluso, una participante conocida como “La Cukis” se acerca para auxiliarla cuando parece no poder sostenerse por sí misma. Las imágenes provocaron numerosas reacciones entre los seguidores del programa.

La controversia aumentó después de que la creadora de contenido LAc11, mediante su cuenta de TikTok, asegurara que Paola fue retirada de la fiesta porque presuntamente comenzó a amenazar a otros participantes y agredió al cantante Óscar Maydon, invitado especial de la celebración.

Según su relato, el intérprete habría llegado a advertirle que podía sacarla del lugar si continuaba con esa actitud. También afirmó que otros integrantes de la mansión intentaron tranquilizarla, pero que la situación se tensó todavía más.

¿Qué pasó entre Paola Suárez y Óscar Maydon en La Mansión VIP?

De acuerdo con la versión difundida por LAc11, Paola Suárez habría tenido un altercado con Óscar Maydon durante la fiesta. La creadora de contenido aseguró que la influencer comenzó a comportarse de manera agresiva y que sus compañeros le pidieron que se calmara.

“Llegó el punto en el que Óscar le dijo ‘si yo quiero, te saco de aquí’ porque se puso grosera, se puso mala copa. Se puso a decir que es violenta y la gente empezó a tener miedo. Todos los integrantes de la mansión le decían que se calmara, que estaba haciendo el ridículo. Entre más le decían que se calmara, más enojada se ponía”, relató.

Las declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la conducta de la participante, mientras otros preguntaron si realmente había sido expulsada del programa. Entre las reacciones aparecieron mensajes como “Paola Suárez es una problemática”, “¿Pero sí la sacaron?” y “Ya sabíamos que eso iba a pasar”.

Aunque circularon versiones sobre una posible salida definitiva de la influencer, la producción no confirmó su expulsión. La incertidumbre se mantuvo hasta que otros creadores de contenido compartieron información sobre lo ocurrido dentro de la casa.

¿HotSpanish confirmó la expulsión de Paola Suárez?

Ante los rumores, el creador de contenido Mich Chismeyuber publicó un video en TikTok para explicar que Roberto González Manso, conocido como HotSpanish y creador del reality, ingresó a la mansión para intervenir y controlar la situación.

Durante su intervención, HotSpanish informó a los participantes que Paola estaba recibiendo atención y que no había sido expulsada del programa. También explicó que le estaban proporcionando un suero para que se tranquilizara y pudiera recuperarse.

“La están atendiendo, le están dando un suerito para que se tranquilice. Se le subió el barullito, queremos que se relaje un poquito, pero queremos que la fiesta continúe aquí”, comentó.