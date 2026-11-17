¿Te faltaron medicamentos en el IMSS? Conoce cómo reportarlos en línea paso a paso

Los pacientes necesitan su CURP y el folio de la receta médica para realizar el reporte por internet/Especial

Los derechohabientes pueden registrar las recetas que no fueron surtidas completamente mediante la plataforma Receta Completa; estos son los datos que necesitas para presentar tu reporte

Si acudiste a una farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no recibiste todos los medicamentos indicados por tu médico, puedes reportar el faltante sin tener que realizar nuevamente el trámite de manera presencial. El Gobierno de México cuenta con una plataforma digital que permite registrar las recetas incompletas y solicitar seguimiento para obtener los tratamientos pendientes.

Se trata de Receta Completa, una herramienta disponible para los pacientes del IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar. A través de este servicio, los usuarios pueden informar qué medicamentos no recibieron, en qué unidad médica ocurrió el problema y proporcionar sus datos de contacto para que las autoridades puedan dar seguimiento al caso.

Receta Completa es la plataforma digital habilitada para registrar recetas que no fueron surtidas en su totalidad./Especial

¿Cómo reportar medicamentos faltantes en el IMSS por internet?

Para comenzar, los derechohabientes deben ingresar al sitio oficial www.recetacompleta.gob.mx ⁠. También pueden acceder mediante el código QR que se encuentra disponible en algunas farmacias de las unidades médicas. Una vez dentro del portal, deberán proporcionar información para identificar al paciente y la receta que no fue surtida completamente.

El procedimiento requiere seguir estos pasos: Ingresar la CURP y un número telefónico de contacto. Seleccionar la institución de salud correspondiente: IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Capturar el folio y la fecha de emisión de la receta médica. Indicar el estado, municipio y unidad médica donde se solicitó el medicamento. Registrar los nombres, presentaciones y cantidades de los medicamentos que quedaron pendientes. Calificar el servicio recibido y concluir el registro del reporte.

El portal permite seleccionar los medicamentos que quedaron pendientes de entrega y especificar las cantidades./@IMSS

¿Qué pasa después de reportar los medicamentos que no te entregaron?

Una vez que el paciente completa el formulario, la información queda registrada para que las instituciones de salud puedan identificar los medicamentos pendientes y verificar su disponibilidad. De acuerdo con el mecanismo explicado por las autoridades, los datos de contacto proporcionados permiten que el personal correspondiente se comunique con el derechohabiente para darle seguimiento a su solicitud.

Es importante conservar la información de la receta médica y verificar que los datos ingresados sean correctos, ya que esto facilita la identificación del caso. El registro no significa que los medicamentos se entregarán inmediatamente, pero permite dejar constancia del faltante y solicitar atención por los canales institucionales.