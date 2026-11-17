¿Karol G cambia el horario de su concierto en CDMX? La Bichota comenzará más temprano HOY

Los asistentes deberán revisar sus correos electrónicos para conocer las modificaciones de su evento./Especial

La cantante colombiana se presentará este martes 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros; el espectáculo arrancará media hora antes de lo previsto tras la reprogramación de su tercera fecha

Los seguidores de Karol G que asistirán a su tercer concierto en la Ciudad de México deberán modificar sus planes, pues la presentación de este martes 17 de noviembre tendrá un cambio de horario. El espectáculo, que forma parte de su gira Viajando por el Mundo: "Tropitour", comenzará antes de lo anunciado originalmente en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con las notificaciones enviadas a los asistentes y la información actualizada de Ticketmaster, La Bichota subirá al escenario media hora antes, en lugar de las 21:00 horas previstas inicialmente. Por ello, se recomienda a quienes tienen boletos revisar sus correos electrónicos y organizar sus traslados para llegar con anticipación al recinto.

¿A qué hora comienza el concierto de Karol G HOY 17 de noviembre en CDMX?

La tercera presentación de la intérprete colombiana en la capital mexicana está programada para las 20:30 horas de este martes 17 de noviembre. Esto representa un adelanto de 30 minutos respecto al horario que se había contemplado inicialmente para el espectáculo.

El concierto tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, y corresponde a la fecha que originalmente estaba prevista para el domingo 15 de noviembre. Debido a la modificación, los asistentes deberán consultar los avisos de Ticketmaster y verificar los detalles de sus entradas antes de salir de casa.

El concierto de La Bichota comenzará a las 20:30 horas en el Estadio GNP Seguros./Especial

¿Por qué se cambió la fecha del concierto de Karol G en CDMX?

La tercera presentación de Karol G en la Ciudad de México tuvo que ser reprogramada luego de que los organizadores OCESA y ENSŌ informaran que la cantante atravesaba problemas de salud. Mediante un comunicado, explicaron que la decisión se tomó para priorizar el bienestar de la artista, por lo que el espectáculo previsto para el domingo 15 de noviembre fue trasladado al martes 17.