El papa León XIV aseguró que espera viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe, aunque todavía no existe una fecha oficial

La posibilidad de que el papa León XIV visite México volvió a generar expectativas entre los fieles católicos, luego de que el pontífice expresara públicamente su deseo de viajar al país. Aunque todavía no existe una fecha para su llegada, dejó claro que espera concretar el encuentro con los mexicanos y regresar al santuario de la Virgen de Guadalupe, un lugar que aseguró conocer desde antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

Las declaraciones ocurrieron este martes 17 de noviembre de 2026, durante una conversación con periodistas a bordo del avión que lo trasladó de Lima a Roma, después de concluir una gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. En el encuentro, León XIV respondió distintas preguntas sobre su experiencia en Sudamérica, los países que podría visitar próximamente y su relación con Estados Unidos, donde nació.

El tema de México surgió cuando la periodista Valentina Alazraki le recordó el entusiasmo de los católicos mexicanos por recibirlo y le preguntó si podían mantener la esperanza de verlo en territorio nacional. El pontífice respondió “claro que sí” y recordó que ha visitado en varias ocasiones el santuario de Guadalupe, aunque evitó mencionar una fecha para su regreso al país.

¿Cuándo visitará México el papa León XIV?

Aunque su respuesta fue positiva, el líder de la Iglesia católica aclaró que todavía no puede comprometerse con un día o un año para realizar el viaje. Ante la insistencia de los periodistas, respondió con humor y dejó abierta la posibilidad de que la visita ocurra en el futuro.

“Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí”, expresó el pontífice, provocando risas entre los presentes y dejando un mensaje de esperanza para los mexicanos que esperan recibirlo.

Por ahora, el Vaticano no ha anunciado oficialmente una visita del papa León XIV a México, por lo que tampoco existe información confirmada sobre las ciudades que recorrería, las actividades que realizaría o si encabezaría alguna celebración religiosa en la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

Respecto a su agenda internacional, el pontífice explicó que los viajes de 2027 todavía se encuentran en proceso de planificación. Hasta el momento, el único compromiso internacional confirmado para ese año es su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Corea del Sur. También reconoció que existen otras posibilidades bajo consideración, pero evitó adelantar destinos, incluido Estados Unidos.

El pontífice habló sobre su posible viaje a México durante su regreso de una gira por Sudamérica./ AP

León XIV habla de sus raíces estadounidenses y pide mayor diálogo político

Durante la misma conversación, el papa también fue cuestionado sobre la influencia que ha tenido Estados Unidos en su personalidad y en su manera de ejercer el pontificado. Al respecto, reconoció que conserva características propias de su país de nacimiento y destacó que acostumbra expresar sus ideas de manera directa.

“En muchas cosas soy gringo, norteamericano”, afirmó León XIV, quien explicó que su formación en una familia estadounidense multicultural, así como los años que vivió en Perú, han influido en su identidad y en su manera de entender la fe.

El pontífice también se refirió a las elecciones intermedias celebradas recientemente en Estados Unidos y destacó su “profunda fe en la democracia y en la participación democrática”. Además, manifestó su deseo de que los representantes políticos impulsen acuerdos, disminuyan los enfrentamientos y trabajen para reducir las divisiones que existen entre distintos sectores de la sociedad.

Al explicar su posición frente a los asuntos políticos, León XIV insistió en que sus mensajes están relacionados con los principios de la Iglesia y no con el respaldo a una corriente partidista. “No hago comentarios políticos, hago promoción de la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen”, expresó durante el encuentro con la prensa.

Otro de los momentos que recordó fue el cariño recibido durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, países donde miles de personas acudieron a sus celebraciones religiosas. Incluso mencionó con humor un incidente ocurrido durante una misa en Lima, cuando un rosario lanzado por uno de los asistentes terminó golpeándolo en el rostro.

“Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”, comentó el pontífice al recordar lo sucedido, destacando que ese tipo de expresiones reflejan el entusiasmo y la cercanía de los fieles.