Una investigación genealógica descubrió que la cantante y el pontífice comparten antepasados de hace varios siglos

El papa León XIV tiene familiares en el mundo del espectáculo y entre ellos se encuentra Madonna, una de las cantantes más reconocidas internacionalmente. Aunque sus trayectorias son completamente diferentes, una investigación sobre los orígenes del pontífice permitió descubrir que ambos pertenecen a una misma línea familiar, al igual que otras celebridades como Justin Bieber y Angelina Jolie.

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La relación entre la intérprete de Like a Virgin y Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa, corresponde a primos novenos tres veces removidos, lo que significa que comparten antepasados, pero existe una separación de tres generaciones entre sus posiciones dentro del árbol genealógico. Por esta razón, no se trata de un parentesco cercano ni hay evidencia de que hayan mantenido contacto personal.

El hallazgo forma parte de un estudio publicado por The New York Times el 11 de junio de 2025, poco después de que Prevost fuera elegido como líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de ese año. La investigación estuvo a cargo de especialistas de American Ancestors y el Cuban Genealogy Club of Miami, con la participación del historiador Henry Louis Gates Jr., quienes revisaron documentos antiguos para identificar los orígenes familiares del primer papa nacido en Estados Unidos.

La historia familiar que conecta al papa León XIV con Madonna

Para encontrar el vínculo entre ambas personalidades, los investigadores tuvieron que remontarse hasta el siglo XVII, cuando una familia francesa se estableció en territorio canadiense. Entre los antepasados identificados se encuentran Gaspard Boucher y Nicole Lemaire, quienes llegaron a Nueva Francia en 1634 y cuyos descendientes se extendieron posteriormente por distintas regiones de América del Norte.

Una investigación reveló que Madonna es prima novena tres veces removida del papa León XIV./ AP

Uno de los nombres importantes en esta investigación es Louis Boucher de Grandpré, bautizado el 3 de julio de 1695 en Trois-Rivières, Quebec, Canadá, quien años después se estableció en Luisiana, Estados Unidos. A partir de los registros de esta familia, los genealogistas pudieron seguir diferentes líneas de descendencia que terminaron conectando los orígenes del pontífice con los de figuras conocidas en la música y el cine.

Lo que hace particular este descubrimiento es que las familias siguieron caminos distintos durante cientos de años, hasta establecerse en diferentes territorios. Algunas ramas permanecieron en Canadá, mientras que otras llegaron a Estados Unidos, donde nació Robert Francis Prevost en Chicago, en 1955. La reconstrucción permitió encontrar coincidencias entre generaciones que parecían no tener ninguna relación.

¿Qué otros famosos son familiares del papa León XIV?

Además de Madonna, la investigación identificó que Angelina Jolie también es prima novena tres veces removida del pontífice, mientras que Justin Bieber es primo noveno cuatro veces removido. La lista incluye a la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, al escritor Jack Kerouac y a los ex primeros ministros canadienses Pierre y Justin Trudeau, quienes también tienen parentescos lejanos con León XIV, aunque con diferentes separaciones generacionales.