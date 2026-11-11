La conductora de Hoy decidió llevar a Alfredo Adame ante la justicia después de años de señalamientos contra ella, sus hijas y Erik Rubín

Andrea Legarreta llevó a Alfredo Adame ante los tribunales de la Ciudad de México después de años de enfrentamientos y declaraciones públicas que, según la conductora, perjudicaron su vida personal y profesional. El conflicto llegó a una primera audiencia de conciliación, donde el actor manifestó su disposición a ofrecer una disculpa, aunque se negó a entregar una compensación económica por daño moral.

Podría interesarte Contra Alfredo Adame desata polémica por cruel broma sobre Laura Bozzo tras falsa noticia de su muerte

La presentadora del programa Hoy explicó que decidió emprender acciones legales cuando los comentarios de su antiguo compañero de televisión comenzaron a involucrar a sus hijas y a su exesposo, Erik Rubín. Durante un encuentro con los medios de comunicación, reconoció que durante mucho tiempo evitó responder a las acusaciones, pero consideró necesario acudir a las autoridades para poner un límite a los señalamientos contra su familia.

Lo que más sorprendió de sus declaraciones fue que recordó la buena relación que ambos mantenían años atrás. Alfredo Adame incluso fue testigo de su boda con Erik Rubín y condujo el automóvil en el que llegó a la ceremonia, una muestra de la confianza que existía entre ellos. Por esta razón, Legarreta aseguró que nunca intentó perjudicar la carrera del actor, como él ha afirmado públicamente en distintas ocasiones.

¿Por qué Andrea Legarreta decidió demandar a Alfredo Adame?

La también actriz señaló que los comentarios de Adame tuvieron consecuencias que fueron más allá de una diferencia entre compañeros de trabajo. “Ha sido muy duro, muy violento, muy agresivo. Ha hecho mucho daño, no solo a mí, en lo personal, en lo laboral. Ha tratado de dañar mi imagen. Se ha metido con mis hijas, con el padre de mis hijas, conmigo. Ha dañado a toda mi familia y eso no lo voy a permitir”, declaró ante la prensa.

La conductora de Hoy rompió el silencio sobre la demanda contra su excompañero./ Captura de pantalla

Respecto al origen del conflicto, Andrea sostuvo que el actor comenzó a realizar acusaciones a partir de una situación que, según ella, nunca ocurrió. “Él en algún momento creyó una mentira que él se hizo o que alguien le dijo de algún tipo de daño que quizás yo hubiera hecho en contra de él, que nunca sucedió. Él y yo siempre tuvimos una buena relación”, expresó al recordar los años en los que compartieron proyectos profesionales.

Aunque confirmó que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades, Legarreta evitó revelar información específica del expediente para no interferir con el procedimiento. Sin embargo, dejó claro que considera que debió tomar esta decisión desde hace tiempo. “No, no puedo ahondar mucho porque son cuestiones legales. Lo que sí te digo es que yo ya me había tardado”, afirmó durante su encuentro con los reporteros.

Alfredo Adame rechaza pagar por daño moral tras demanda de Legarreta

Por su parte, Alfredo Adame confirmó que recibió un citatorio judicial semanas atrás y que acudió a una primera audiencia de conciliación. El actor argumentó que varios de los acontecimientos incluidos en la demanda ocurrieron hace años y que, desde su perspectiva, algunos podrían haber prescrito. También aseguró estar dispuesto a retractarse públicamente y conceder “lo que pida la dama”, siempre que el acuerdo no implique entregar dinero a la conductora.