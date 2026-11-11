VIDEO: No acepta el fin de su relación, intenta atropellar a su ex… ¡y termina volcado!

Una cámara de seguridad captó el momento en que un conductor aceleró hacia una mujer en Brasil

Una mujer logró escapar de un presunto intento de atropellamiento por parte de su expareja en el municipio de Praia Grande, ubicado en el estado de São Paulo, Brasil. El incidente ocurrió el pasado 1 de noviembre y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

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El video muestra cómo una aparente discusión entre ambos terminó en una peligrosa maniobra automovilística. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el hombre no habría aceptado que la mujer decidiera terminar su relación sentimental, situación que presuntamente desencadenó el enfrentamiento.

Aunque el conductor aceleró en dirección a su expareja, la mujer consiguió apartarse de su trayectoria antes del impacto. El automóvil terminó chocando contra otros vehículos y volcó sobre la calle, mientras su conductor logró salir después del accidente.

Una cámara de seguridad captó el incidente ocurrido en Praia Grande, Brasil / Especial

¿Cómo ocurrió el presunto intento de atropellamiento en Brasil?

La grabación comienza cuando la mujer camina por una banqueta y el hombre circula a su lado en un automóvil. Durante varios segundos, el conductor parece intentar hablar con ella, pero la mujer continúa su camino sin detenerse a conversar.

Posteriormente, la mujer se acerca a una camioneta estacionada del lado contrario de la calle y comienza a colocar algunas pertenencias en su interior. Mientras tanto, el hombre sigue avanzando hasta llegar a una esquina, por lo que inicialmente parece que abandonará el lugar.

Sin embargo, el conductor da la vuelta y regresa a gran velocidad hacia donde se encuentra su expareja. Al percatarse de que el automóvil se aproxima directamente hacia ella, la mujer reacciona y consigue resguardarse junto a la entrada de una propiedad.

El conductor aceleró hacia su expareja cuando ella se encontraba junto a una camioneta / Especial

La maniobra termina en un fuerte choque. El vehículo conducido por el hombre impacta contra la camioneta de la mujer y acaba volcado sobre la vialidad. Durante el accidente también resulta golpeado otro automóvil que se encontraba estacionado al otro lado de la calle.

Hombre termina volcado tras acelerar contra su expareja

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad permiten observar la secuencia del incidente, desde el momento en que el conductor intenta acercarse a la mujer hasta la volcadura de su automóvil.

Después del impacto, el hombre consigue salir del vehículo volcado por sus propios medios. En la grabación se le observa afectado por lo sucedido, mientras su expareja permanece de pie y utiliza su teléfono celular para realizar una llamada.

Minutos después, el conductor se quita la playera y se sienta sobre la banqueta, cerca del lugar donde ocurrió el choque. En ese momento también aparece otro hombre, quien se aproxima a la mujer aparentemente para brindarle ayuda.

La mujer realizó una llamada telefónica después del presunto intento de atropellamiento / Especial

¿Dónde ocurrió el incidente que se volvió viral?

Los hechos fueron reportados en Praia Grande, una ciudad costera del estado de São Paulo, en Brasil, el pasado 1 de noviembre. La grabación comenzó a difundirse posteriormente en redes sociales, donde llamó la atención por la forma en que la mujer logró evitar ser alcanzada por el vehículo.

El caso también ha generado preocupación por la violencia que puede presentarse después de una ruptura sentimental, especialmente cuando una de las personas involucradas intenta intimidar o agredir a su expareja.