Otra manifestación provocó cierres en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto / Redes Sociales

Trabajadores activos y jubilados del IMSS realizaron protestas que afectaron ese crucero en el centro de la CDMX

La Ciudad de México registró bloqueos y complicaciones viales este jueves 8 de octubre de 2026, debido a diferentes manifestaciones que afectaron importantes avenidas de la capital. Entre las principales vialidades con problemas de circulación se encontraron Paseo de la Reforma, Eje 1 Poniente y Calzada de Tlalpan, donde grupos de manifestantes realizaron protestas para exigir atención a sus demandas.

Una de las movilizaciones fue encabezada por trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes se concentraron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, incrementos salariales, mayor abastecimiento de insumos médicos y cambios en la dirigencia sindical. La protesta derivó en cierres vehiculares que complicaron el tránsito en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc.

De manera paralela, trabajadoras sexuales realizaron una protesta sobre Calzada de Tlalpan, cerca de la estación Viaducto del Metro, para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con la problemática de la ciclovía. Durante esta movilización se reportó el cierre de carriles y la quema de neumáticos, lo que generó nuevas afectaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

Trabajadores activos y jubilados del IMSS realizaron una protesta en Paseo de la Reforma / Redes Sociales

¿Por qué hay bloqueo en Paseo de la Reforma?

El bloqueo en Paseo de la Reforma se originó por la movilización de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, entre ellos personal activo y jubilado del IMSS, quienes acudieron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir atención a diferentes inconformidades laborales.

Entre sus principales demandas se encuentran mejoras salariales, condiciones laborales más favorables, abastecimiento de materiales e insumos médicos y cambios en la representación sindical. Los manifestantes señalaron la necesidad de establecer acuerdos que permitan atender sus peticiones y mejorar las condiciones en las que desempeñan sus actividades.

De acuerdo con los reportes de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la movilización provocó afectaciones en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, particularmente a la altura de su cruce con Eje 1 Poniente, lo que obligó a los automovilistas a buscar alternativas para continuar sus recorridos.

Las complicaciones también alcanzaron calles cercanas a las instalaciones de Gobernación, donde la concentración de personas y las restricciones vehiculares dificultaron el tránsito. Aunque se mencionó la posibilidad de extender las protestas hacia otras avenidas, no se confirmó que todos los puntos señalados por los manifestantes permanecieran cerrados.

Las manifestaciones provocaron afectaciones viales en diferentes puntos de la Ciudad de México / Redes Sociales

¿Qué dijo Gobernación sobre las protestas de trabajadores del IMSS?

Ante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación informó que había iniciado una mesa de diálogo con representantes de los trabajadores para escuchar sus inconformidades y buscar soluciones mediante acuerdos.

Sin embargo, la dependencia explicó que un grupo de participantes decidió abandonar la reunión y trasladarse hacia Paseo de la Reforma, donde posteriormente se registró el cierre de la circulación vehicular.

La institución federal hizo un llamado a los manifestantes para evitar afectaciones a la ciudadanía y mantener abiertas las vías de comunicación con las autoridades y la representación sindical, con el objetivo de continuar las negociaciones.

Además, Gobernación respondió a las versiones difundidas por integrantes del sindicato sobre una supuesta retención de personas durante las conversaciones, situación que rechazó.

"La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos", añadió la dependencia federal.

La SSC reportó complicaciones en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente / Especial

La Secretaría reiteró su disposición a continuar el diálogo para atender las demandas de los trabajadores y buscar alternativas que permitan resolver el conflicto sin generar mayores complicaciones para los habitantes de la capital.

¿Qué calles resultaron afectadas por los bloqueos en CDMX?

Los reportes viales señalaron afectaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc y en las inmediaciones de Calzada de Tlalpan.

Entre las vialidades reportadas se encuentran: Paseo de la Reforma: afectaciones en ambos sentidos a la altura del cruce con Eje 1 Poniente.

Eje 1 Poniente: complicaciones de circulación relacionadas con la protesta de trabajadores del IMSS.

Niños Héroes: problemas de tránsito en el tramo comprendido entre Doctor Liceaga y Doctor José María Vértiz.

Calzada de Tlalpan: bloqueo en las inmediaciones de la estación Viaducto del Metro, relacionado con una manifestación de trabajadoras sexuales.

También se registraron complicaciones en calles próximas a la Secretaría de Gobernación, donde la concentración de manifestantes dificultó la movilidad de vehículos particulares y transporte público.

Aunque durante las protestas se mencionaron posibles movilizaciones hacia avenida Insurgentes y avenida Cuauhtémoc, los reportes proporcionados no confirmaron cierres efectivos en ambas vialidades.

Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones de tránsito y evitar circular por las zonas con mayor concentración de manifestantes.

¿Por qué bloquearon Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Viaducto?

Además de las protestas relacionadas con el IMSS, Calzada de Tlalpan presentó afectaciones por una manifestación de trabajadoras sexuales, quienes exigieron al Gobierno de la Ciudad de México cumplir acuerdos relacionados con la problemática generada por la ciclovía.

Las participantes señalaron que existían compromisos establecidos con las autoridades capitalinas que, según su postura, no habían sido atendidos, motivo por el cual decidieron realizar un bloqueo para exigir una respuesta.

La protesta se desarrolló en las inmediaciones de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, donde se reportó el cierre de carriles de circulación y complicaciones para los automovilistas. Durante la movilización también se informó que las manifestantes prendieron fuego a neumáticos, una acción que incrementó la atención sobre el bloqueo y las afectaciones en esta importante avenida de la capital.

Los reportes iniciales mencionaron afectaciones en dirección norte y posteriormente el cierre de carriles hacia el sur, por lo que las condiciones de circulación variaron durante el desarrollo de la protesta.

Ante esta situación, la SSC recomendó utilizar la calle Simón Bolívar como alternativa para evitar el tramo afectado de Calzada de Tlalpan.

¿Cuáles son las alternativas viales por los bloqueos en CDMX?

Ante las complicaciones provocadas por las manifestaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó considerar rutas alternas y anticipar los tiempos de traslado, especialmente para quienes necesitaban circular por el centro de la capital.

Para evitar las afectaciones en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente, se sugirió utilizar Circuito Interior o avenida Chapultepec, dependiendo del punto de origen y destino. Avenida Insurgentes también fue mencionada como una posible opción, siempre que no presentara cierres por nuevas movilizaciones.

En el caso de Niños Héroes, entre Doctor Liceaga y Doctor José María Vértiz, las alternativas señaladas fueron avenida Cuauhtémoc, Doctor Vértiz y Doctor Lavista, rutas que podían permitir a los automovilistas rodear el tramo con complicaciones.

Para quienes circulaban por Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto, las autoridades recomendaron considerar Simón Bolívar como una opción para continuar su recorrido y evitar la concentración de manifestantes.