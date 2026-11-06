Las protestas contra la evaluación de desempeño de servidores públicos provocaron cierres y reducción de carriles en distintas zonas de la capital

Las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) generaron complicaciones viales este viernes 6 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad de México. Los manifestantes rechazaron el proceso de evaluación de desempeño de los servidores públicos y bloquearon vialidades como Periférico, avenida Revolución, calzada Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina.

Una de las concentraciones ocurrió en la lateral de Periférico, con dirección al norte, frente a las instalaciones del Poder Judicial en la colonia Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. En ese punto, alrededor de 60 integrantes del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación bloquearon la circulación.

Alrededor de 280 manifestantes ocuparon avenida Revolución y Río San Ángel, en Álvaro Obregón./ssc

En la misma alcaldía, cerca de 280 trabajadores ocuparon avenida Revolución y Río San Ángel, en la colonia Guadalupe Inn. La movilización avanzó desde avenida Insurgentes hacia las instalaciones judiciales y, aunque comenzó sobre la banqueta, posteriormente los inconformes tomaron parte de la vialidad.

¿Qué vialidades fueron afectadas por las protestas?

Otro bloqueo se registró en la lateral de Periférico, con dirección al sur, a la altura de Barranca de Pilares, donde aproximadamente 200 personas se manifestaron frente a instalaciones del Poder Judicial. La protesta también afectó la circulación en ese tramo de la capital.

En la zona de San Lázaro, alrededor de 100 trabajadores ocuparon las instalaciones del PJF y colocaron una carpa frente al acceso principal. La concentración provocó la reducción de un carril de extrema derecha de Eduardo Molina, con dirección al norte, debido al estacionamiento de vehículos particulares.