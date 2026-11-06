Sasha se lanza de nuevo contra Luis de Llano: esto fue lo que reclamó

La representación legal de la cantante señaló tres incumplimientos relacionados con el video difundido por el productor

El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó un nuevo capítulo después de que la representación jurídica de la cantante denunciara que el productor no cumplió con las condiciones establecidas por la justicia mexicana para ofrecer una disculpa pública. La inconformidad surgió a raíz de un video publicado el pasado 2 de noviembre de 2026, cuyo contenido, según los abogados de la artista, no corresponde con el texto que previamente había sido aprobado por un juzgado.

A través de un comunicado titulado “Luis de Llano no cumple la sentencia: la desobedece”, la defensa de Sasha Sokol enumeró tres señalamientos contra el productor: la modificación de la disculpa ordenada judicialmente, el incumplimiento del procedimiento establecido para difundirla y una presunta conducta reiterada de desobediencia frente a las resoluciones de los tribunales.

El pronunciamiento también recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano, dentro de un proceso que contempla, entre otras obligaciones, ofrecer una disculpa pública a la cantante. Sin embargo, sus representantes sostienen que el video difundido recientemente no satisface esa obligación y que, por el contrario, podría representar una nueva forma de revictimización.

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública difundida por Luis de Llano / Especial

¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa pública de Luis de Llano?

El principal reclamo de la defensa de Sasha Sokol está relacionado con el contenido de la disculpa que Luis de Llano publicó en video. De acuerdo con el comunicado, el juzgado encargado del caso ya había aprobado un texto específico que el productor debía utilizar, por lo que no podía sustituirlo por una versión diferente.

Los abogados señalaron que la resolución se encuentra firme y que el texto autorizado forma parte de las condiciones que deben cumplirse para dar por satisfecha la sentencia. No obstante, aseguran que el productor decidió modificar elementos esenciales de ese mensaje.

Según la representación legal de la artista, las diferencias no son únicamente de redacción, pues consideran que el video cambia el sentido del reconocimiento de responsabilidad que debía realizarse.

La defensa de la cantante señaló tres incumplimientos judiciales / Especial

La defensa sostiene que Luis de Llano reemplazó expresiones relacionadas con su posición de poder por otras que, a su juicio, presentan los hechos como si hubieran ocurrido entre personas en condiciones de igualdad.

Esta diferencia resulta central en la controversia, ya que la disculpa pública forma parte de las medidas de reparación establecidas judicialmente y no depende de la voluntad del productor modificar sus términos.

Luis de Llano habría ignorado el procedimiento establecido por la jueza

El segundo señalamiento se refiere a la manera en que Luis de Llano difundió el video. La defensa explicó que existía un procedimiento judicial que debía cumplirse antes de hacer pública la grabación, precisamente para evitar que Sasha Sokol volviera a enfrentar una situación que considerara revictimizante.

De acuerdo con el comunicado, el productor tenía la obligación de entregar primero el material al juzgado. Posteriormente, la cantante debía contar con la oportunidad de revisarlo y, una vez concluida esa etapa, correspondía a la autoridad judicial determinar si podía difundirse.

La representación legal de Sokol anunció que buscará el cumplimiento de la sentencia / Especial

Sin embargo, los representantes de Sokol aseguran que Luis de Llano publicó el video sin respetar esa secuencia, lo que constituye otro de los incumplimientos que ahora señalan.

Para la defensa, la publicación no puede considerarse una disculpa válida únicamente porque el productor haya decidido compartirla en sus redes o medios de difusión. El cumplimiento de la sentencia, argumentan, requiere respetar tanto el contenido autorizado como el procedimiento establecido por la autoridad.

Sasha Sokol recuerda sanciones anteriores contra Luis de Llano

El tercer punto del comunicado aborda los antecedentes del proceso judicial. Los abogados de la cantante sostienen que Luis de Llano ha incumplido en otras ocasiones las órdenes emitidas por los tribunales, situación que habría provocado la aplicación de medidas de apremio.

Entre las sanciones mencionadas se encuentran multas y un arresto aplicado el 2 de septiembre de 2026, medida que la defensa citó como ejemplo de las consecuencias que ya ha enfrentado el productor durante el procedimiento.

La representación jurídica considera que el nuevo video forma parte de esa conducta reiterada y cuestiona que, pese a las medidas anteriores, Luis de Llano todavía no haya cumplido la disculpa pública en los términos establecidos por el juzgado.

El comunicado también insiste en que las resoluciones judiciales firmes deben respetarse íntegramente y que ninguna de las partes puede modificar unilateralmente las obligaciones impuestas.

¿Qué acciones legales tomará Sasha Sokol contra Luis de Llano?

Tras expresar su inconformidad con el video, la representación legal de Sasha Sokol anunció que buscará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que promoverá las acciones jurídicas que considere necesarias para conseguirlo.

El equipo de abogados sostiene que la publicación de una disculpa distinta a la aprobada no resuelve la obligación pendiente y que el productor debe apegarse a las condiciones establecidas por la autoridad.

Además, la defensa considera que la difusión de estos materiales puede generar confusión sobre el estado del proceso, al presentar como cumplida una obligación que, desde su perspectiva, continúa pendiente.

El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre la importancia de respetar las decisiones de los tribunales: “Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”