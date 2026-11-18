VIDEO: Bellakath muestra de más en La Mansión VIP 2 y así reaccionó ¡No se había dado cuenta!

Su compañera, La Cukis, le advirtió que su ropa se había movido y la artista reaccionó entre risas / Especial

La cantante de reguetón protagonizó un momento inesperado mientras se arreglaba dentro del reality

Bellakath protagonizó un momento inesperado dentro de La Mansión VIP 2, luego de sufrir un descuido de vestuario mientras se preparaba junto a sus compañeros del reality show. La cantante mexicana no se había percatado de que una parte de su ropa se había movido y dejaba al descubierto uno de sus senos, hasta que La Cukis le hizo una señal para advertirle lo que estaba ocurriendo frente a las cámaras.

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El incidente sucedió cuando la intérprete de reguetón se encontraba conversando con otros participantes del programa, mientras terminaba de arreglarse. En ese momento llevaba un vestido negro ajustado, acompañado de una prenda de red del mismo color, un atuendo que terminó provocando el descuido cuando la artista realizó un movimiento sin darse cuenta de que su ropa interior se había desplazado.

La situación tomó por sorpresa a Bellakath, quien reaccionó rápidamente al recibir la advertencia de su compañera. Lejos de prolongar el momento, la cantante se acomodó la ropa y utilizó una mano para cubrirse, antes de comentar lo sucedido entre risas nerviosas.

Bellakath sufrió un descuido de vestuario mientras se arreglaba en La Mansión VIP 2 / Especial

¿Qué le pasó a Bellakath en La Mansión VIP 2?

La intervención de La Cukis fue fundamental para que Bellakath se percatara del accidente, ya que la cantante no había notado que su vestuario se encontraba desacomodado. De acuerdo con la secuencia descrita, la participante hizo una serie de gestos para indicarle que uno de sus senos había quedado parcialmente descubierto debido a la posición de su brasier.

Al recibir la advertencia, Bellakath se cubrió con una mano y ajustó rápidamente su ropa, mostrando sorpresa por lo que acababa de ocurrir. Aunque se trató de un momento incómodo, la artista optó por reaccionar con humor y continuar con la situación sin darle mayor importancia.

Bellakath reaccionó entre risas después de acomodarse su vestuario / Especial

¿Qué dijo Bellakath después de mostrar de más frente a las cámaras?

Una de las partes más llamativas del momento fue la reacción de la cantante, quien, después de acomodarse el vestuario, hizo un comentario entre risas nerviosas sobre lo ocurrido.

“Ya van dos veces que me ven mi pezón rozado, ni modo”, dijo Bellakath.

Con esta declaración, la intérprete dejó entrever que no era la primera ocasión en la que experimentaba un descuido similar durante su participación en el reality. La frase también mostró la manera en que decidió enfrentar el momento, pues, aunque inicialmente se sorprendió por la advertencia de su compañera, terminó tomándolo con humor.

La cantante no se percató del accidente hasta que La Cukis le hizo una señal / Especial

VIDEO: Así fue el descuido de Bellakath en La Mansión VIP 2

Bellakath, conocida por su trayectoria dentro del reguetón mexicano, se ha caracterizado por mantener una personalidad espontánea y directa, tanto en sus presentaciones musicales como en sus apariciones públicas.

Su participación en La Mansión VIP 2 ha permitido que el público conozca otros aspectos de su personalidad a través de la convivencia con sus compañeros y de los momentos que se desarrollan durante el programa.

En esta ocasión, la cantante se convirtió en protagonista de una situación inesperada que pudo resolver gracias a la advertencia de La Cukis, quien se dio cuenta del problema antes que ella. Aunque el descuido provocó sorpresa, Bellakath decidió reaccionar entre risas y continuar con sus actividades, sin que en la información disponible se reportaran mayores consecuencias.