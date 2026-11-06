VIDEO: Majo Aguilar sufre descuido con su vestido y enseña de más durante conferencia de prensa

Un periodista reveló cómo se percató de lo sucedido y quién le avisó a la intérprete / Especial

La cantante participaba en un encuentro con medios en Puerto Vallarta cuando ocurrió el accidente mientras respondía las preguntas

Majo Aguilar vivió un momento incómodo durante su participación en la Semana de los Premios HEAT 2026, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de que un movimiento inesperado de su vestido provocara un accidente de vestuario frente a los medios de comunicación. Aunque la cantante continuó con sus actividades, el incidente llamó la atención después de que periodistas que estuvieron presentes revelaran lo ocurrido durante la conferencia de prensa.

Podría interesarte Contra VIDEO: Confunden a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en la mañanera de Sheinbaum

La intérprete mexicana acudió al encuentro como parte del panel “Las Herederas: Cuando la Tradición Encuentra su Propia Voz”, en el que compartió espacio con Mar Solís para conversar sobre los desafíos de desarrollar una carrera artística propia y abrirse camino en la industria musical, especialmente cuando se pertenece a una familia con una importante trayectoria en el espectáculo.

Sin embargo, la conversación sobre su participación en el evento tomó otro rumbo después de que, en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, se comentara que la cantante había sufrido un descuido con su vestido durante la conferencia. De acuerdo con lo relatado por los periodistas, una parte de la prenda se desplazó accidentalmente y dejó expuesto parte de su pecho, situación de la que la artista no se habría percatado de inmediato.

La cantante sufrió un accidente de vestuario durante una conferencia de prensa / Redes Sociales

¿Qué le pasó a Majo Aguilar durante la conferencia de los Premios HEAT?

El incidente ocurrió mientras Majo Aguilar se encontraba frente a representantes de distintos medios de comunicación, respondiendo preguntas relacionadas con su carrera y su participación en el encuentro musical. Según la información compartida posteriormente, el movimiento de su vestido provocó que una parte de la prenda dejara de cubrirla adecuadamente.

La situación no fue advertida por todos los periodistas presentes, debido a que la visibilidad del percance dependía del lugar donde se encontraban las cámaras y los reporteros. Mientras algunos asistentes pudieron observar lo sucedido, otros continuaron con la cobertura sin notar que la cantante enfrentaba un problema con su vestuario.

Durante la emisión de Todo para la Mujer, Maxine Woodside expresó su sorpresa al conocer los detalles y cuestionó que nadie hubiera intervenido antes para ayudar a la intérprete.

“¿Cómo es posible que toda la conferencia de prensa se haya seguido con la bubi de fuera?”, preguntó Maxine Woodside.

Un camarógrafo habría advertido a Majo Aguilar sobre el percance / Redes Sociales

La conductora consideró llamativo que el incidente no hubiera sido atendido inmediatamente, especialmente porque se trataba de una conferencia con la presencia de numerosos periodistas y cámaras de distintos países.

Periodista revela por qué nadie le avisó a Majo Aguilar

El reportero Ernesto Buitrón, quien estuvo presente en la conferencia, explicó que él no se percató de lo ocurrido mientras realizaba su cobertura, pues se encontraba ubicado en un ángulo desde el cual no era visible el accidente con el vestido.

Incluso, relató que fue hasta una conversación posterior con una compañera cuando conoció los detalles del percance y comprendió por qué otros representantes de la prensa habían comentado la situación.

“Coincido contigo, yo estaba de la mitad a la izquierda y ahí no veíamos nada. De hecho, cuando la junta en la mañana con Flor me dice: ‘¿No viste esto?’. Le dije: ‘No, es que yo estaba de este lado y en toda la toma que nosotros tenemos jamás se ve ese pequeño descuido’. Los que lo ven son, digamos, de la mitad a la derecha, pero nadie le avisó, nadie le tuvo que avisar”, comentó.

Con su testimonio, el periodista explicó que no todos los asistentes tuvieron la misma perspectiva de lo sucedido, por lo que algunos integrantes de la prensa desconocieron el incidente hasta después de que terminó la actividad.

Majo Aguilar compartió un panel musical con Mar Solís en Puerto Vallarta / Redes Sociales

¿Quién ayudó a Majo Aguilar con su vestido?

Aunque inicialmente se comentó que nadie había advertido a la cantante sobre el accidente, Ernesto Buitrón aseguró que, al revisar posteriormente las grabaciones, identificó a una persona que sí intentó ayudarla. De acuerdo con su relato, un camarógrafo realizó una seña para llamar la atención de Majo Aguilar, quien aparentemente comprendió la indicación y acomodó su vestido para solucionar el inconveniente.

“Y ya revisando el video hay una persona que sí es un camarógrafo que le hace una seña, entonces Majo sí como que jala la parte de su vestido donde estaba, pues obviamente enseñando de más y es cuando ya se soluciona el problema”, relató.

El testimonio permitió aclarar que, aunque el incidente no fue detectado de inmediato por todos los presentes, finalmente hubo una advertencia que ayudó a la intérprete a corregir su vestuario y continuar con su participación. Hasta el momento, Majo Aguilar no ha emitido una declaración pública sobre lo sucedido, por lo que se desconoce si estaba consciente del problema antes de recibir la señal mencionada por el reportero.

Critican que el equipo de Majo Aguilar no estuviera pendiente de su vestuario

Otro de los puntos que generó comentarios fue la participación del equipo que acompañaba a la cantante durante el evento. Ernesto Buitrón consideró que, en una conferencia de esta importancia, el personal cercano a la artista debió estar atento a cualquier situación relacionada con su presentación e imagen.

El periodista señaló que el incidente pudo haberse evitado o resuelto con mayor rapidez si alguna persona de su equipo hubiera detectado el problema desde el principio.

“Pero sí creo que también debe haber sido un tema del equipo que la acompañaba, que la dejaron meterse sola porque el equipo tiene que acompañarla para que ella se vea bien. Y en este caso la mitad de la prensa de Latinoamérica grabó esas imágenes que afortunadamente no han sido difundidas, pero que sí es lamentable que en un evento tan importante la dejen ahí sola”, expresó.