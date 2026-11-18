Trump, Putin y Xi Jinping se reúnen en China: ¿qué está en juego para el mundo?

Los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China coinciden en Shenzhen para una primera cumbre trilateral que tendrá sobre la mesa temas como armas nucleares, la guerra de Irán, Ucrania y el comercio internacional

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping protagonizaron uno de los encuentros diplomáticos más esperados del año al coincidir en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Los representantes de las tres potencias intercambiaron saludos y posaron ante las cámaras durante el acto de bienvenida, previo a una reunión trilateral programada para este jueves 19 de noviembre.

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La imagen de los tres mandatarios juntos llamó la atención internacional porque será la primera vez que los líderes de Estados Unidos, Rusia y China celebren una reunión formal de este tipo. El encuentro ocurre en un momento de tensiones geopolíticas, conflictos armados y diferencias comerciales que podrían influir en el futuro de las relaciones internacionales.

¿De qué hablarán Trump, Putin y Xi Jinping en su reunión histórica?

Uno de los asuntos que Donald Trump busca poner sobre la mesa es la reducción de los arsenales nucleares. La Casa Blanca señaló que el mandatario estadounidense considera peligrosa la proliferación de estas armas y pretende abrir una conversación con sus homólogos sobre posibles medidas de control.

Otro tema importante será la guerra de Irán, conflicto que Trump también tiene previsto abordar. Sin embargo, las prioridades no son iguales para los tres gobiernos: Rusia busca mantener las conversaciones sobre la guerra en Ucrania, mientras que funcionarios estadounidenses han señalado que ese conflicto no estaría entre los asuntos que Trump pretende discutir durante la reunión trilateral.

Los líderes de Estados Unidos, Rusia y China tienen prevista una reunión trilateral el 19 de noviembre./Especial

Comercio, inteligencia artificial y el futuro del orden mundial

Las diferencias económicas y tecnológicas también forman parte del contexto de esta cumbre. Estados Unidos y China mantienen tensiones por los aranceles, las restricciones a la exportación de tecnología avanzada y el acceso a semiconductores utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

Por su parte, Xi Jinping ha defendido la cooperación económica y el comercio abierto, mientras que Vladimir Putin criticó las sanciones occidentales durante su participación en las actividades de APEC. Aunque no se espera necesariamente que los tres mandatarios alcancen acuerdos definitivos, su conversación podría marcar el rumbo de futuras negociaciones sobre seguridad, economía y estabilidad internacional.