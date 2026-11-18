El videojuego de Rockstar superó los 5.3 millones de espectadores simultáneos en distintas plataformas y dejó atrás la marca que mantenía VALORANT desde 2020

La espera por Grand Theft Auto VI ya hizo historia en las plataformas de streaming. A pocas horas de su lanzamiento en Nueva Zelanda, el videojuego de Rockstar Games alcanzó un pico de más de 5.3 millones de espectadores simultáneos, una cifra que lo colocó por encima de los registros anteriores de audiencia durante el estreno de un videojuego.

De acuerdo con los primeros datos de Streams Charts, el título superó ampliamente la marca que pertenecía a VALORANT, cuya beta cerrada reunió alrededor de 1.74 millones de espectadores simultáneos en 2020. El nuevo récord resulta todavía más llamativo porque, cuando se registró, el juego aún no estaba disponible en todas las regiones.

GTA 6 supera el récord de VALORANT en plataformas de streaming

El lanzamiento de GTA 6 provocó una enorme atención entre los creadores de contenido y sus comunidades. Miles de transmisiones comenzaron a mostrar las primeras partidas del esperado título, mientras los usuarios seguían las novedades a través de diferentes plataformas.

Según el ranking preliminar de Streams Charts, GTA 6 alcanzó más de 5.3 millones de espectadores simultáneos, mientras que VALORANT había registrado 1 millón 737 mil 267 durante su beta cerrada. La diferencia supera los 3.5 millones de espectadores y coloca al nuevo título de Rockstar en el primer lugar de este registro histórico.

El lanzamiento internacional de GTA 6 comenzó de manera escalonada./Especial

El videojuego todavía no llega a todo el mundo y ya hizo historia

Otro detalle que llamó la atención fue el momento en que se alcanzó la cifra. El lanzamiento comenzó en Nueva Zelanda, donde el juego estuvo disponible primero debido a las diferencias de horario entre países. Mientras tanto, jugadores de otras partes del mundo todavía esperaban su turno para acceder al título.