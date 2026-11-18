¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro? Rescatan con vida a mujer que cayó a las vías

Mujer cae a las vías de la Línea 12 del Metro CDMX. / iStock

El incidente provocó la suspensión momentánea del servicio en la Línea Dorada mientras personal del Metro realizaba las maniobras de rescate

Una mujer de aproximadamente 50 años cayó a las vías de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en la estación Lomas Estrella, durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre. El incidente obligó a detener temporalmente la circulación de los trenes para permitir las labores de rescate.

De acuerdo con información reportada, la mujer fue rescatada con vida luego de que personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro interviniera en la zona de vías.

El incidente generó afectaciones momentáneas para los usuarios de la Línea Dorada, quienes tuvieron que esperar mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

¿Qué pasó en la estación Lomas Estrella de la Línea 12?

La emergencia ocurrió durante las primeras horas de este miércoles. A las 8:40 horas, el Metro informó sobre la suspensión momentánea del servicio en la Línea 12 debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Posteriormente, alrededor de las 8:57 horas, la circulación de los convoyes fue restablecida, por lo que las estaciones de la línea volvieron a operar en ambos sentidos.

La información disponible señala que la persona involucrada era una mujer de aproximadamente 50 años, quien logró ser rescatada con vida.

Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni sobre su estado de salud posterior al rescate.

El incidente provocó la suspensión momentánea del servicio. / iStock

¿Hay servicio en la Línea 12 del Metro CDMX hoy?

Sí. Después de las maniobras de rescate, el servicio de la Línea 12 fue reanudado a las 8:57 horas de este miércoles 18 de noviembre.

De acuerdo con los reportes de operación difundidos durante la mañana, la circulación quedó restablecida en ambas direcciones y todas las estaciones se encontraban nuevamente en servicio.