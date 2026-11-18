Sarampión en CDMX: ¿Dónde están los módulos para vacunarse gratis?

La CDMX cuenta con módulos gratuitos para vacunarse contra el sarampión. / iStock

Ante el brote de sarampión en México, conoce dónde puedes recibir la vacuna gratuitamente en la Ciudad de México y cómo localizar el centro de atención más cercano

La vacunación contra el sarampión continúa siendo una de las principales medidas para frenar la propagación de esta enfermedad en México. Ante el panorama epidemiológico, los habitantes de la Ciudad de México pueden acudir a distintos módulos para recibir la dosis de manera gratuita.

De acuerdo con la información difundida por autoridades sanitarias, existen puntos de vacunación que ofrecen atención de lunes a viernes, por lo que es importante conocer sus ubicaciones y horarios antes de acudir.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX?

La Secretaría de Salud cuenta con la plataforma oficial ¿Dónde me vacuno?, mediante la cual es posible localizar los módulos disponibles en la capital. Para consultar las ubicaciones: Ingresa a https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ Selecciona Ciudad de México. Elige la alcaldía donde buscas vacunarte. Consulta las direcciones, días y horarios de atención. También puedes llamar al 079 para recibir orientación sobre el punto de vacunación más cercano.

La vacunación ayuda a prevenir contagios de sarampión. / iStock

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La campaña prioriza a niñas y niños de seis meses a 12 años que no tengan ninguna dosis o cuenten con un esquema incompleto.

También contempla a personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas y vivan en entidades con transmisión de la enfermedad, entre ellas la Ciudad de México.

La vacuna es gratuita y no requiere registro previo.

La vacuna contra el sarampión es gratuita en centros de salud./ iStock

¿Qué vacuna se aplica contra el sarampión?