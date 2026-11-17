México perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinara que la transmisión endémica de esta enfermedad volvió a establecerse en territorio nacional.
Sarampión en México: ¿Por qué el brote podría mantenerse activo durante 5 años?
La decisión fue anunciada este 17 de noviembre de 2026, después de que la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión evaluara la situación epidemiológica de los países de América.
De acuerdo con la OPS, México, Bolivia y Estados Unidos perdieron esta condición debido a que el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión permaneció circulando de manera ininterrumpida durante 12 meses o más.
La determinación representa un retroceso para la salud pública mexicana, pues significa que el país ya no cumple con los criterios internacionales para considerar interrumpida la transmisión endémica del virus.
¿Por qué México perdió su estatus de país libre de sarampión?
El director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que la decisión se tomó luego de comprobar que el mismo genotipo y linaje del virus permaneció circulando durante más de 12 meses.
El principal antecedente fue el brote registrado en Chihuahua durante 2025, que contribuyó al restablecimiento de la transmisión endémica de la enfermedad.
La comisión independiente recomendó retirar el reconocimiento a México, Estados Unidos y Bolivia, determinación que fue aceptada por la dirección de la organización.
Es importante señalar que perder este reconocimiento no significa que todos los habitantes estén contagiados, sino que las autoridades sanitarias ya no pueden acreditar que la transmisión local del virus fue interrumpida.
¿Cuántos casos de sarampión hay actualmente en México?
Durante la conferencia en la que se explicó la situación sanitaria, el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés, informó que el país registró un pico de contagios en febrero de 2026, durante la semana epidemiológica seis, cuando se contabilizaron mil 314 casos en una sola semana.
Sin embargo, aseguró que posteriormente se presentó una disminución sostenida y que, al corte del 16 de noviembre, México tenía solamente 14 casos activos, concentrados en Chiapas y Quintana Roo.
También detalló que entre 2025 y 2026 se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, mientras que el avance de la meta de inmunización de este año llegó al 90%.
Actualmente existen más de 21 mil puestos de vacunación distribuidos en las 32 entidades del país.
¿Cuándo podría recuperar México su estatus de país libre de sarampión?
La Secretaría de Salud estableció una estrategia de dos fases para controlar los contagios y recuperar el reconocimiento internacional en 2028.
El plan contempla:
Primera fase: control e interrupción. Se realizarán bloqueos vacunales, barridos, búsqueda activa de casos y seguimiento de contactos durante 30 días, con acompañamiento presencial de al menos 12 semanas.
Segunda fase: cierre epidemiológico. Se reforzará la vigilancia, la búsqueda de posibles contagios y la documentación de evidencias para presentarlas ante la Comisión Regional.
La meta de las autoridades es conseguir durante 2027 el cierre del brote y obtener el acta de interrupción de la transmisión.
Posteriormente, México buscará recuperar su estatus en 2028, siempre que pueda documentar 12 meses sin transmisión del virus.