México perdió su reconocimiento internacional como país libre de sarampión tras el restablecimiento de la transmisión del virus. / iStock

La Organización Panamericana de la Salud confirmó que México perdió el reconocimiento que mantenía por haber eliminado la transmisión endémica del virus. El brote registrado en el país provocó este retroceso sanitario

México perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinara que la transmisión endémica de esta enfermedad volvió a establecerse en territorio nacional.

La decisión fue anunciada este 17 de noviembre de 2026, después de que la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión evaluara la situación epidemiológica de los países de América.

De acuerdo con la OPS, México, Bolivia y Estados Unidos perdieron esta condición debido a que el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión permaneció circulando de manera ininterrumpida durante 12 meses o más.

La determinación representa un retroceso para la salud pública mexicana, pues significa que el país ya no cumple con los criterios internacionales para considerar interrumpida la transmisión endémica del virus.

La OPS retiró a México su estatus de eliminación del sarampión luego de evaluar la situación epidemiológica. / iStock

¿Por qué México perdió su estatus de país libre de sarampión?

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que la decisión se tomó luego de comprobar que el mismo genotipo y linaje del virus permaneció circulando durante más de 12 meses.

El principal antecedente fue el brote registrado en Chihuahua durante 2025, que contribuyó al restablecimiento de la transmisión endémica de la enfermedad.

La comisión independiente recomendó retirar el reconocimiento a México, Estados Unidos y Bolivia, determinación que fue aceptada por la dirección de la organización.

Es importante señalar que perder este reconocimiento no significa que todos los habitantes estén contagiados, sino que las autoridades sanitarias ya no pueden acreditar que la transmisión local del virus fue interrumpida.

¿Cuántos casos de sarampión hay actualmente en México?

Durante la conferencia en la que se explicó la situación sanitaria, el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés, informó que el país registró un pico de contagios en febrero de 2026, durante la semana epidemiológica seis, cuando se contabilizaron mil 314 casos en una sola semana.

Sin embargo, aseguró que posteriormente se presentó una disminución sostenida y que, al corte del 16 de noviembre, México tenía solamente 14 casos activos, concentrados en Chiapas y Quintana Roo.

También detalló que entre 2025 y 2026 se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, mientras que el avance de la meta de inmunización de este año llegó al 90%.

Actualmente existen más de 21 mil puestos de vacunación distribuidos en las 32 entidades del país.

La vacunación es una de las principales medidas para detener la propagación del sarampión. / iStock

¿Cuándo podría recuperar México su estatus de país libre de sarampión?