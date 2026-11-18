El hombre, de aproximadamente 40 años, viajaba con su hijo de 15 años sobre Eje 3 Oriente cuando ocurrió el accidente. Ambos salieron proyectados contra un árbol

Una tragedia ocurrió la mañana de este 18 de noviembre en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que un motociclista de aproximadamente 40 años perdiera la vida al sufrir un accidente mientras circulaba con su hijo de 15 años. De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta cayó en un desperfecto del pavimento sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, a la altura del número 544.

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Tras perder el control, ambos ocupantes salieron proyectados y se impactaron contra un árbol. El padre murió en el lugar, mientras que el adolescente sufrió lesiones de gravedad y recibió atención de los servicios de emergencia, que lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente en Jardín Balbuena?

El percance ocurrió sobre el tramo de Francisco del Paso y Troncoso, en las inmediaciones de Jardín Balbuena. Según los reportes, el motociclista circulaba junto a su hijo cuando la unidad cayó en un bache o socavón, lo que habría provocado que perdiera el control y ambos salieran proyectados.

La información difundida por N+ señala que el hombre llevaba a su hijo a la escuela cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto contra un árbol, el adulto perdió la vida y el menor quedó gravemente lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital.

Un motociclista murió tras sufrir un accidente en Jardín Balbuena./Especial

Consecuencias del accidente en Eje 3 Oriente

El caso también llamó la atención por las condiciones del pavimento en esta vialidad, pues el desperfecto habría provocado la caída de la motocicleta. La zona se ubica en una de las avenidas de circulación de la alcaldía Venustiano Carranza.