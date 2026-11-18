El parque Sierra Alta, en Monterrey, forma parte de las zonas de descanso de la mariposa monarca durante su migración./ RS

La diputada de Nuevo León enfrenta una investigación ambiental tras la fumigación de un parque durante la migración de la mariposa monarca

La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, enfrenta una investigación por posibles daños ambientales y una petición ciudadana que exige su destitución, luego de que personal contratado por su equipo fumigara un parque de Monterrey donde se encontraban mariposas monarca durante su temporada migratoria

Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2026, en el Parque Sierra Alta, al sur de Monterrey, antes de una jornada de vacunación contra la influenza. La fumigación buscaba combatir al mosquito transmisor del dengue, pero generó controversia cuando se difundieron videos en los que aparecen trabajadores aplicando químicos sobre los árboles mientras varias mariposas volaban alrededor.

Las imágenes también mostraron camionetas y propaganda política de la legisladora, lo que despertó dudas sobre los permisos para intervenir el espacio público. El sitio forma parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca, que viaja desde Canadá y Estados Unidos hacia el centro de México.

¿Por qué piden destituir a Lorena de la Garza?

La inconformidad llegó a Change.org, donde el activista Beto “la Ranita de Nogales” lanzó una petición para exigir la salida de la diputada y una investigación por posibles delitos ambientales. La iniciativa superó inicialmente las 5 mil 700 firmas y, para el 18 de noviembre, ya rebasaba las 200 mil firmas verificadas.

El ambientalista Arturo Islas Allende también cuestionó lo ocurrido y anunció que presentaría denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR). Además, advirtió que algunas sustancias utilizadas en fumigaciones podrían provocar intoxicaciones o la muerte de mariposas hasta tres semanas después de la exposición.

Mariposas monarca se encontraban en la zona mientras trabajadores aplicaban químicos sobre los árboles./ Pixabay

Ante las críticas, Lorena de la Garza ofreció disculpas públicas el 15 de noviembre y reconoció que la fumigación fue un “error”. Posteriormente, aseguró que “no había ejemplares muertos” y explicó que, tras consultar con un biólogo, su equipo decidió “enjuagar” los árboles con agua. Según su versión, los trabajos duraron aproximadamente cinco minutos y abarcaron 40 metros cuadrados.

Profepa investiga posibles daños a las mariposas monarca

Tras conocer los hechos, la Profepa realizó una inspección y ordenó suspender las fumigaciones, además de prohibir modificaciones en la zona intervenida. También solicitó entregar en un plazo de 48 horas un mapa de las áreas fumigadas y un plan de remediación para evaluar las posibles afectaciones ambientales.

Por su parte, Parques y Vida Silvestre del Gobierno de Nuevo León abrió una investigación de oficio para determinar quiénes autorizaron y ejecutaron los trabajos, así como verificar los permisos correspondientes.