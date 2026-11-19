Edson Álvarez y la Selección Mexicana en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 | IMAGO7

Aunque la opción uno del conjunto jalisciense es Erik Lira, en la Perla Tapatía no ven con malos ojos a Edson Álvarez

Atlas buscaría dar uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de fichajes en la Liga MX. Los Rojinegros estarían interesados en incorporar a Edson Álvarez, mediocampista de la Selección Mexicana, como una de sus alternativas para reforzar el centro del campo de cara al siguiente torneo.

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De acuerdo con información publicada por Nación Deportes, el conjunto tapatío contempla la posibilidad de buscar al futbolista mexicano en caso de que no logre concretar la incorporación de Erik Lira, actual jugador de Cruz Azul, quien también se encuentra entre los objetivos del equipo rojinegro.

La posibilidad de incorporar al Machín representaría un movimiento importante para el Atlas, considerando la trayectoria del mediocampista en el futbol europeo y su experiencia con la Selección Mexicana. Sin embargo, por ahora se trata de una opción que estaría siendo analizada por la institución, sin que exista información sobre negociaciones formales o una oferta presentada.

Edson Álvarez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Atlas buscaría a Edson Álvarez si no consigue fichar a Erik Lira

Según lo reportado por Nación Deportes, la prioridad de los Rojinegros sería conseguir la contratación de Erik Lira, aunque las dificultades que pudiera presentar la operación llevarían a la directiva a considerar otras alternativas. En ese escenario aparece el nombre de Edson Álvarez, quien podría convertirse en una de las principales apuestas del equipo para fortalecer su mediocampo.

El interés por el futbolista mexicano surgiría en medio de su complicada situación deportiva, pues, según la información difundida, no ha tenido minutos con el West Ham durante la presente temporada. Esta falta de actividad podría influir en las decisiones sobre su futuro, aunque todavía no existe confirmación de que el jugador tenga contemplado regresar al futbol mexicano.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

¿Edson Álvarez podría regresar a la Liga MX con Atlas?

Álvarez cuenta con experiencia internacional después de su paso por el Ajax de Países Bajos y su llegada al West Ham de la Premier League. Además, ha sido uno de los futbolistas recurrentes en las convocatorias de la Selección Mexicana, por lo que su posible incorporación representaría una apuesta por un jugador con recorrido en competiciones europeas.

El mediocampista comenzó su carrera profesional con el América, equipo con el que logró consolidarse antes de dar el salto al futbol europeo en 2019. Desde entonces, ha desarrollado su trayectoria fuera de México, por lo que una eventual llegada al Atlas representaría su regreso a la Liga MX después de varios años en el extranjero.