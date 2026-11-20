Juárez vs Atlas EN VIVO Liga MX Apertura 2026: transmisión, goles y resultado
Emiliano Arias Pacheco
16:29 - 20 de noviembre de 2026
Actualizado a 17:02 - 20 de noviembre de 2026
Sigue todas las acciones del último partido del año para los Bravos y la búsqueda de Liguilla de los Rojinegros
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¿Dónde ver Juárez vs Atlas?
El partido se podrá ver en diferentes señales.
Aquí la información:
La Jornada 17 de la Liga MX traerá duelos llenos de pasión, como el caso del Atlas vs Juárez. El equipo de Hernán Crespo buscará consolidarse en la parte alta del Apertura 2026 de cara a la Liguilla; mientras que los dirigidos por Gustavo Lema quieren terminar el torneo de manera decorosa.
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