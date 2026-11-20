La última Jornada del torneo regular del Apertura 2026 ha llegado y con ello la Liguilla está a un paso de distancia

La Jornada 17 del Apertura 2026 ha llegado y con ello los 8 invitados para la Liguilla empiezan a definirse, pero antes el último ‘Viernes Botanero’ del Torneo, donde —salvo Tijuana y Atlas— no se juegan nada, más bien pensando ya en el Clausura 2027.

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Tijuana en busca de la Liguilla

La Jornada del viernes contará con enfrentamientos de equipos que ya se encuentran eliminados, siendo el último los dirigidos por Sebastián Abreu, los únicos con posibilidades de colarse en los últimos puestos de la ‘Fiesta Grande’.

Mientras que Atlas enfrentará a FC Juárez para seguir afianzando en los primeros puestos del Apertura 2026 para buscar tener mejores oportunidades en la Liguilla, para Juárez solo será un partido que marcará el inicio de un posible cambio de cara a la próxima temporada.

Otro de los compromisos será el de Puebla y Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, donde ambos equipos, prácticamente eliminados, buscarán darle una alegría a su afición para ir con ilusiones renovadas en el Clausura 2027.

La última fecha del Apertura 2026 será de suma importancia por la lucha por el liderato. América irá a enfrentar a Tigres a domicilio en una cancha que se le facilita mucho, mientras que Chivas y Cruz Azul colisionarán en el Akron en el partido más emocionante de la Jornada viendo todo lo que está en juego.

Jesús Hernández seguirá en Chivas en 2027 | IMAGO7

¿Cómo se encuentra la Liguilla?

Al momento, Cruz Azul pasaría como primeros con 32 puntos, seguido de América y Chivas con 30, Toluca y Atlas con 27 y Santos, Monterrey, León ocupan las últimas posiciones para los invitados a la fase final.