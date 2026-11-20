La Fase Regular de la Liga MX llega a su fin, mientras que en el futbol internacional se reanuda la actividad a nivel de clubes

La actividad a nivel de clubes se reanuda este viernes 20 de noviembre, y mientras en el futbol europeo hay partidos de liga y copa, en el futbol mexicano se define la Liguilla. El Apertura 2026 de la Liga MX se jugará la última jornada de la Fase Regular y se definirán los cruces de Fase Final.

¿Qué partidos hay de la Liga MX?

La actividad de la Jornada 17 en este viernes botanero comenzará con el partido de Puebla ante Atlético San Luis. Dicho encuentro está agendado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con dos clubes que ya no tienen posibilidad de clasificar a Liguilla pero que buscarán un cierre digno.

Por otra parte, a las 21:00 horas, FC Juárez recibe a Atlas, que tiene la oportunidad de clasificar tercero en la tabla general. Los rojinegros ya tienen su boleto a la Fiesta Grande asegurado, pero con un triunfo y derrotas de Chivas y Toluca, llegarán al Top 3. Mientras que en el caso de Bravos ya no hay forma en que eviten terminar últimos en la tabla.

Por último, a las 21:10 horas, Xolos de Tijuana se enfrentará a Atlante con el objetivo de meterse en el Top 8. Los fronterizos necesitan ganar y esperar que los resultados de Rayados de Monterrey, León y Pachuca le favorezcan. En cuanto a los Potros, solo aspira a no quedar entre los últimos tres puestos.

Jugadores de Puebla en celebración | IMAGO 7

Actividad internacional este viernes 20

En el panorama internacional, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo buscará tomar el liderato de la clasificación cuando visite Al-Ahli Saudi, en un partido programado a las 11:30 horas. Dos horas más tarde, en Alemania, Bayern Munich tratará de mantener su liderato en la Bundesliga cuando reciba a Colonia.

Mientras que para la afición mexicana, será relevante la actividad de Porto en la Copa de Portugal. Los Dragones reciben a USC Paredes en la Cuarta Ronda del torneo, en un partido programado a las 14:45 horas, aunque todavía está por verse si Santiago Giménez tendrá minutos tras regresar de su concentración con la Selección Mexicana.

La F1 cierra la actividad del viernes

Fuera de las canchas, en otros deportes, la Fórmula 1 disputa su antepenúltimo Gran Premio del año, en Las Vegas. Por ser una carrera nocturna, la clasificación está programada para este viernes, a las 22:00 horas.