Puebla recibe a Atlético San Luis en el arranque de la Jornada 17 de la Liga MX | RÉCORD

La Franja y los potosinos llegan a la última fecha con el único objetivo de un cierre digno

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y este viernes 20 comenzará la Jornada 17. La actividad comenzará en el Estadio Cuauhtémoc comenzará con el Puebla vs Atlético San Luis, partido que podrá seguirse por la señal de ESPN y Disney+ a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Tanto la Franja como los potosinos llegan a este compromiso ya sin posibilidad de pelear un lugar en Liguilla, ya que a lo máximo que aspiran son 22 puntos, por debajo de los 23 que tiene León en el octavo lugar. Por ello, su único objetivo en este juego es un cierre digno de certamen.

Puebla llega en el sitio 13, apenas uno por delante de Atlético San Luis, y ambos solo podrían llegar al puesto 11. Aunque pueden empatar a Pachuca y Xolos de Tijuana en 22 unidades, la diferencia de goles no les favorece, pues la de la Franja es -4 y la de los potosinos de -5, por nueve de los Tuzos y tres de los fronterizos.

¿Cómo llegan Puebla y Atlético San Luis?

En el caso de los dirigidos por Gerardo Espinoza, se fueron a la pausa por la Fecha FIFA luego de vencer 0-2 a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora. Fue su primer triunfo después de siete partidos seguidos sin ganar, por lo que ahora buscarán cerrar con dos victorias al hilo.

Jugadores de Puebla en celebración | IMAGO 7

Por su parte, los pupilos de Diego Mejía cayeron 0-1 en casa ante los Bravos de Juárez en la Jornada 16 del certamen. Fue su segunda derrota consecutiva en el Estadio Libertad Financiera, tras caer por el mismo marcador ante Atlas en la Fecha 15; con ello, los potosinos llegan con solo un triunfo en sus últimos cinco juegos.

¿Cómo es el historial entre Puebla y Atlético San Luis?

Hasta ahora, estos dos equipos se han enfrentado en 16 ocasiones, 14 en Primera División y dos en la Copa MX. En esos partidos de Liga MX, Atlético San Luis tiene ocho triunfos, por dos empates y cuatro victorias para Puebla, que se impuso 0-1 en el pasado Clausura 2026 en el bajío con gol de Esteban Lozano.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración | MEXSPORT