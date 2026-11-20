En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 17 del Apertura 2026

Arranca la última jornada del Apertura 2026 y para algunos equipos, esta es la última oportunidad para conseguir el boleto a la Liguilla. En el caso de Atlas y Juárez buscan los tres puntos para cerrar la campaña de la mejor manera posible. El juego de este viernes en la frontera se podrá seguir en punto de las 21:00 horas y en transmisión por Azteca 7 y por Fox.

Así llegan los equipos

En el duelo de este viernes ya no se pelea el futuro de ambos pues, los rojinegros ya están clasificados, y los Bravos están en el fondo de la tabla. Aun así, ambos podrían beneficiarse de los tres puntos para cerrar la campaña.

Juárez ha firmado uno de los peores torneos en la historia de la Liga MX al sumar tan sólo 11 unidades con tres victorias, dos empates y 11 derrotas, aunque en los últimos tres partidos no han caído. Ahora, buscarán su tercer triunfo al hilo y de paso dejar el último lugar de la clasificatoria.

Óscar Estupiñán tras anotar con Juárez vs Atlético de San Luis | IMAGO7

Los rojinegros por su parte, ya aseguraron terminar la temporada dentro de los primeros siete puestos. De momento el equipo es quinto con 27 unidades y con la posibilidad de cerrar la campaña en el tercer lugar, siempre y cuando se lleven el triunfo y Chivas y Toluca pierdan.

En caso de perder, el equipo de Hernán Cortés podría caer hasta el séptimo puesto por lo que el cuadro rojinegro no se puede permitir dejar ir puntos en el partido en la frontera.

Kevin Zenón marca el 2 a 2 para el Atlas ante el Puebla | MEXSPORT

Historial entre ambos

Además de la actualidad entre ambos equipos, los rojinegros llegan a este duelo con un importante dominio en el historial entre ambos. Atlas suma ocho victorias en los 13 partidos disputados ante el cuadro fronterizo por sólo dos triunfos de los Bravos.

Pese al historial, Juárez presume de haber ganado el último duelo entre ambos. El equipo de la frontera se impuso 3-1 en la Jornada 8 del Clausura 2026, rompiendo una racha de seis juegos sin ganar ante los tapatíos.