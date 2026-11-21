Ambos equipos se jugarán su pase a la Liguilla en la última jornada del balompié nacional

Pumas recibirá a Monterrey este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse por Canal 5, TUDN y ViX, en un duelo donde ambos equipos buscarán conseguir su clasificación a la Liguilla de la Liga MX.

El conjunto universitario llegará al compromiso con la obligación de conseguir una victoria por amplio margen, después de complicar sus posibilidades de avanzar a la fase final. Los dirigidos por Esteban Solari ocupan la undécima posición de la tabla general con 21 puntos y necesitan una combinación de resultados para mantenerse con vida en el campeonato.

Por su parte, Monterrey afrontará el encuentro con un panorama más favorable. La escuadra dirigida por Matías Almeyda se encuentra en el séptimo puesto con 24 unidades y depende de sí misma para conseguir su boleto a la Liguilla, por lo que una victoria en Ciudad Universitaria será suficiente para asegurar su clasificación.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante América | IMAGO7

¿Cómo llegan Pumas y Monterrey a la Jornada 17?

Pumas viene de empatar 2-2 frente al América, resultado que dejó a los universitarios en una situación complicada para alcanzar los puestos de clasificación. El equipo del Pedregal necesita derrotar a Rayados por una diferencia mínima de tres goles y esperar que León pierda su compromiso, además de que Pachuca y Tijuana no consigan ganar sus respectivos encuentros.

Los auriazules tendrán la ventaja de disputar el encuentro como locales, aunque su clasificación no dependerá únicamente del resultado que consigan frente a Monterrey. Incluso con una victoria, el conjunto universitario podría quedar eliminado si no se presentan las combinaciones necesarias en los demás partidos de la jornada.

Querétaro vs Rayados en el estadio de La Corregidora | MexSport

Monterrey llegará después de derrotar 1-0 a Querétaro como visitante, resultado que permitió a los regiomontanos alcanzar las 24 unidades y mantenerse en puestos de clasificación. A diferencia de Pumas, La Pandilla no necesita depender de otros equipos, pues un triunfo por cualquier marcador le garantizará su presencia en la siguiente ronda.

¿A qué hora y dónde ver Pumas vs Monterrey?

Fecha: Sábado 21 de noviembre del 2026

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX