¡Alerta en Monterrey! Rayados recupera cuatro jugadores, pero tendrá tres bajas ante Pumas

Uros Durdevic, Stefan Medina y Ricardo Chávez no estarán en el duelo de vital importancia ante los Universitarios

Rayados tendrá movimientos importantes en su plantilla para enfrentar a Pumas en la última jornada del torneo, pues Matías Almeyda contará con cuatro regresos, aunque también tendrá que lidiar con tres ausencias para el compromiso en Ciudad Universitaria.

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Las bajas del Monterrey serán Uros Durdevic y Stefan Medina, quienes no podrán participar debido a distintas lesiones, por lo que el estratega argentino tendrá que modificar sus opciones para afrontar el encuentro.

Uros Durdevic, jugador de Rayados, en lamento tras falla ante Atlante, en el Apertura 2026

¿Por qué no estará Ricardo Chávez?

A ellos se suma Ricardo Chávez, quien estará fuera por acumulación de tarjetas amarillas, luego de recibir la amonestación que le impedirá disputar el último compromiso de la fase regular.

Sin embargo, no todo son malas noticias para La Pandilla, ya que Carlos Salcedo y Óliver Torres estarán nuevamente disponibles después de cumplir sus respectivos partidos de suspensión.

Carlos Salcedo se va expulsado | MEXSPORT

Llegan los jugadores de Monterrey tras la Fecha FIFA

Además, Hugo Cuypers y Jesús Corona también se reincorporan al equipo tras su participación con sus respectivas selecciones, por lo que podrán ser considerados por Almeyda para el duelo ante los universitarios.

De esta manera, Rayados recupera cuatro elementos para encarar la última jornada, en la que buscará conseguir un resultado positivo frente a Pumas para asegurar su clasificación a la Liguilla.