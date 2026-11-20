Tigres y Rayados encontraron respuestas en sus fuerzas básicas durante el Apertura 2026, con dos juveniles que aprovecharon sus oportunidades y ganaron protagonismo

Los jóvenes de Tigres y Rayados que recibieron oportunidades durante el Apertura 2026 respondieron en el terreno de juego y lograron cumplir con su aporte en la regla de menores, con dos nombres que destacaron por encima del resto en los clubes regiomontanos: Diego Sánchez, por los felinos, y César Garza, por los albiazules.

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En Monterrey, César Garza fue el juvenil que logró consolidarse en la recta del torneo y aportar para cumplir con los minutos reglamentarios. El mediocampista disputó nueve partidos como titular, marcó un gol y acumuló 696 minutos durante el Apertura 2026, convirtiéndose en uno de los jóvenes con mayor participación dentro del equipo dirigido por Matías Almeyda.

Por parte de Tigres, Diego ‘Chicha’ Sánchez también aprovechó las oportunidades que tuvo a lo largo del semestre. El canterano felino registró 10 titularidades, anotó un gol y sumó 848 minutos de juego, siendo el juvenil con mayor participación en el conjunto auriazul durante el campeonato.

Diego Sánchez controla el balón | IMAGO7

Ambos futbolistas representaron las principales apuestas juveniles de los equipos regiomontanos en un torneo en el que la regla de menores fue una exigencia que tuvieron que atender prácticamente hasta el cierre de la fase regular. Tanto Garza como Sánchez lograron responder con participación, titularidades y aportaciones ofensivas.

César Garza recibe falta de Eduardo Tercero | IMAGO7